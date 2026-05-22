Υποκλοπές: Αποχώρησε από τη Βουλή το ΠΑΣΟΚ - Ζήτημα «εθνικής προδοσίας» έθεσε ο Ανδρουλάκης

Αποχώρησε το ΠΑΣΟΚ από τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, αμέσως μετά την ομιλία του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη, αντιδρώντας στην απόφαση να απαιτηθεί πλειοψηφία 151 ψήφων προκειμένου να συσταθεί η Εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές.

Στην ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτόν τον ολισθηρό κατήφορο χωρίς τέλος. Το φως της αλήθειας θα λάμψει, οι ένοχοι θα τιμωρηθούν και η παράταξη της ΝΔ θα ηττηθεί».

Νωρίτερα μάλιστα, έθεσε θέμα «εθνικής προδοσίας», αναφέροντας:

«Ο Μητσοτάκης πρέπει να έρθει και να μας απαντήσει πότε έμαθε για το Predator. Τι εντολές έδωσε μετά που έμαθε την υπόθεση; Ζήτησε έρευνα; Η μη διερεύνηση ήταν επιχειρησιακή αδράνεια ή πολιτική επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη; Ζητήσατε αποτίμηση κινδύνου για το ποιες διαβαθμισμένες πληροφορίες μπορεί να έχουν διαρρεύσει; Αν όχι πώς διασφαλίσατε την εθνική ασφάλεια; Ενημερώσατε πρόσωπα ότι είχαν στοχοποιηθεί; Ελέγχθηκαν οι συσκευές τους; Αν δεν ελέγχθηκαν πώς μπορεί να αποκλειστεί η διαρροή; Ενημερώθηκε το ΚΥΣΕΑ; Αν όχι πώς μπορεί κάποιος να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει σοβαρή εθνική απειλή;

Αυτά δεν είναι θέμα Ανδρουλάκη, είναι ζήτημα εθνικής προδοσίας!», είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Έχετε να μου πείτε μια συγγνώμη; Όσοι λέγατε για 4 χρόνια ότι δεν πάω στην ΕΥΠ να με ενημερώσει επειδή φοβάμαι; Με βάζετε στην κρεατομηχανή της πολιτικής ζωής; Δε θα το λέγατε δημοσίως; Να δείτε το πρόσωπό σας στον καθρέφτη όταν πάτε σπίτι σας και να απαντήσετε αν θα το λέγατε ή όχι», είπε ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στο γεγονός ότι αποκάλυψε τον διάλογο που είχε στην επιτροπή θεσμών και διαφάνειας με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμίρη. Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη, στην ερώτηση γιατί παρακολουθήθηκε, απάντησε ότι δεν γνωρίζει.

«Αυτοί που σιωπούν είναι ανθρωπάκια και αυτούς εκπροσωπείτε», είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Η σημερινή συνεδρίαση έπρεπε να οδηγήσει σε μια απόφαση, αλλά ο βασιλιάς είναι γυμνός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να καταπατήσει το Σύνταγμα. Γνωρίζει ότι όταν φύγουν από την εξουσία και διερευνηθεί η υπόθεση, θα αποτελέσει παρελθόν και ως πολιτικό πρόσωπο. Η χώρα θα γίνει κανονική ευρωπαϊκή χώρα που δεν θα υπάρχει ατιμωρησία για την οικονομική και πολιτική ελίτ.

Τώρα τα νεροπίστολα της δημοσιογραφίας θα αρχίσουν να λένε ότι δεν μπορώ να είμαι πρωθυπουργός, όπως είπε ο κ. Βορίδης. Ε, ας μείνει τότε ένας διεφθαρμένος ψεύτης», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

