Υποκλοπές: Με 151 βουλευτές η απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής

Κατακόρυφα ανέβηκαν οι τόνοι στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ που ζητά σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών.

Μετά από ψηφοφορία η πρόταση της ΝΔ επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.

Συνεπώς, η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151, με το ΠΑΣΟΚ να αποχωρεί από τη συνεδρίαση.

Νωρίτερα, οι κκ. Βορίδης, Ανδρουλάκης και Φάμελλος διασταύρωσαν τα ξίφη τους.

«Παραβιάζεται η διάταξη του Κανονισμού της Βουλής που ορίζει ότι η απόφαση της Ολομέλειας για ζητήματα που ανάγονται στην εξωτερική πολιτική και εθνική άμυνα λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία» τόνισε ο Μάκης Βορίδης με την έναρξη της συζήτησης, ζητώντας ο πήχης της απαιτούμενης πλειοψηφίας να ανέβει στους 151 βουλευτές από τους 120.

Παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια, ο βουλευτής της ΝΔ έθεσε παρεμπίπτον ζήτημα επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας πως μόνο με την ανάγνωση του τίτλου του κειμένου της Χαριλάου Τρικούπη - που αφορά στην ΕΥΠ - προκύπτουν θέματα «εθνικής άμυνας» και «εξωτερικής πολιτικής».

Μάλιστα, ο ίδιος επικαλέστηκε τον νόμο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφορίων, που είναι «η συλλογή πληροφοριών για την πρόληψη και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων που συνιστούν απειλή κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος, η προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας».

«Τέλειο μπάζωμα»

«Βάλατε το κατάλληλο άτομο για να παραβιάσει το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής. Τέλειο μπάζωμα, τέλειο μπάζωμα», φώναξε από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φαμελλος, με τον κ. Βορίδη να υπογραμμίζει ότι το ίδιο το Σύνταγμα θέτει την εξαίρεση της εθνικής άμυνας.

«Το 2022 το είχε», διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με φόντο την προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή που είχε συσταθεί με το δικαίωμα της μειοψηφίας στο παρελθόν.

«Ζητώ το θέμα να γίνει δεκτό και η λήψη της αποφάσεων να γίνει με την πλειοψηφία των βουλευτών», πρόσθεσε ο κ. Βορίδης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη: Τέσσερις συλλήψεις σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά (εικόνες)

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεχίζονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι καταθέσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις