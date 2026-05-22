Οδηγός παρασύρθηκε από το ίδιο της το αυτοκίνητο!

Σοκαριστικό υλικό από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που μια γυναίκα παρασύρεται και καταπλακώνεται από το ίδιο της το αυτοκίνητο, ενώ επιχειρούσε να ελέγξει την μπαταρία κάτω από το καπό.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στην πόλη Κομοντόρο Ριβαδάβια στη νότια Αργεντινή, όταν η γυναίκα στεκόταν μπροστά από το μαύρο Renault Clio της με το καπό ανοιχτό και, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το όχημα κινήθηκε ξαφνικά προς τα εμπρός.

Στο βίντεο από κάμερες ασφαλείας φαίνεται ο τροχός του αυτοκινήτου να περνά πάνω από το στήθος και το κεφάλι της γυναίκας, πριν το όχημα συνεχίσει την πορεία του στον δρόμο.

Στη συνέχεια διακρίνεται η γυναίκα πεσμένη στο οδόστρωμα, σχεδόν ακίνητη, να κρατά το στήθος της.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στην αστυνομία, η γυναίκα επιχειρούσε να συνδέσει τα καλώδια της μπαταρίας και τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το κύκλωμα, το αυτοκίνητο—το οποίο φέρεται να μην είχε ασφαλισμένο χειρόφρενο—κινήθηκε απότομα προς τα εμπρός.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο, με τη γυναίκα να μεταφέρεται στο κοντινό νοσοκομείο της περιοχής.

Παρά την σφοδρότητα του περιστατικού, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα—η ταυτότητα της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί—επέζησε χωρίς κατάγματα ή σοβαρά τραύματα.

Οι αρχές συγκέντρωσαν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και προχώρησαν στην κατάσχεση του οχήματος, το οποίο θα εξεταστεί για τυχόν μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος στα συστήματα φρένων και μετάδοσης.

