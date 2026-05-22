Πέθανε ο Κάιλ Μπους -Ήταν μόλις 41 ετών

Ο δύο φορές πρωταθλητής της Cup Series και ένας από τους πιο επιτυχημένους οδηγούς στην ιστορία των τριών μεγάλων εθνικών κατηγοριών του NASCAR, Κάιλ Μπους, πέθανε σε ηλικία 41 ετών.

Η οικογένεια Μπους, η Richard Childress Racing και το NASCAR εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση την Πέμπτη, γνωστοποιώντας ότι ο Μπους κατέληξε έπειτα από νοσηλεία σε νοσοκομείο. Δεν δόθηκε επίσημη αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, ο 41χρονος είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο νωρίτερα την ίδια ημέρα λόγω «σοβαρής ασθένειας», μόλις τρεις ημέρες πριν από την προγραμματισμένη συμμετοχή του στον αγώνα Coca-Cola 600 στο Charlotte Motor Speedway.

Όπως ανέφεραν πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση στο Associated Press, ο Μπους βρισκόταν την Τετάρτη σε προσομοιωτή οδήγησης της Chevrolet στο Κόνκορντ, όταν έχασε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Σάρλοτ . Οι ίδιες πηγές μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, καθώς η οικογένεια και η ομάδα δεν έχουν δώσει επίσημες λεπτομέρειες.

Ο Κάιλ Μπους ήταν αδελφός του Κερτ Μπους, μέλους του Hall of Fame του NASCAR.

Σε κοινή τους δήλωση, NASCAR και συνεργαζόμενοι φορείς ανέφεραν

«Ολόκληρη η οικογένεια του NASCAR είναι συντετριμμένη από την απώλεια του Κάιλ Μπους. Ήταν μελλοντικός Hall of Famer, ένα σπάνιο ταλέντο που εμφανίζεται μία φορά σε γενιά. Ήταν μαχητικός, παθιασμένος, εξαιρετικά ικανός και νοιαζόταν βαθιά για το άθλημα και τους φιλάθλους».

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι «σε μια καριέρα που διήρκεσε πάνω από δύο δεκαετίες, ο Κάιλ σημείωσε ρεκόρ νικών σε όλες τις εθνικές κατηγορίες, κατέκτησε πρωταθλήματα στο υψηλότερο επίπεδο του NASCAR και συνέβαλε στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς οδηγών ως ιδιοκτήτης στη Truck Series. Η ευφυΐα του και το ανταγωνιστικό του πνεύμα δημιούργησαν έναν ισχυρό δεσμό με τους φιλάθλους, σχηματίζοντας τη “Rowdy Nation”».

