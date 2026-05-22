Μάντσεστερ Σίτι: Ανακοίνωσε την αποχώρησή του ο Γκουαρντιόλα

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα ανακοίνωσε πως αποχωρεί από τον πάγκο της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Καταλανός τεχνικός αποφάσισε να αποχωρήσει από τον πάγκο των «πολιτών» μετά από δέκα χρόνια παρουσίας στον πάγκο τους. Ο Γκουαρντιόλα έχει 423 νίκες, 77 ισοπαλίες και 92 ήττες σε 592 αγώνες. Επίσης, είχε 1.461 γκολ υπέρ και 555 γκολ κατά.

Ο Γκουαρντιόλα έχει πανηγυρίσει το ChampionsLeague το 2023 με την αγγλική ομάδα, την οποία οδήγησε επίσης στην κατάκτηση σε έξι πρωταθλημάτων, τριών κυπέλλων, πέντε Λιγκ Καπ, τριών αγγλικών Super Cup, ενός ευρωπαϊκού Super Cup και ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων.

Η ανακοίνωση της αγγλικής ομάδας αναφέρει: «Ο Πεπ Γκουαρδιόλα θα αποχωρήσει από τη θέση του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι αυτό το καλοκαίρι.

Ο Καταλανός, ο οποίος εντάχθηκε στη Σίτι τον Ιούλιο του 2016, είχε μια μεταμορφωτική επίδραση κατά τη διάρκεια των δέκα χρόνων που είναι προπονητής και θα φύγει έχοντας κατακτήσει 20 μεγάλα τρόπαια – καθιστώντας τον τον πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία μας.

Παρά την αποχώρησή του από τη θέση του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ θα συνεχίσει τη σχέση του με το City Football Group, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Παγκόσμιου Πρεσβευτή. Ο ρόλος αυτός θα τον οδηγεί στην παροχή τεχνικών συμβουλών στους συλλόγους του ομίλου, εργαζόμενος σε συγκεκριμένα έργα και συνεργασίες».

