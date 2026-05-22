Πολυνομοσχέδιο ΥΠΕΘΟ: Όλα τα μέτρα 800 εκατ. ευρώ για ακίνητα, συντάξεις και χρέη

Σε τελική φάση επεξεργασίας βρίσκεται το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ), το οποίο αναμένεται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση, φέρνοντας ένα ευρύ πακέτο μέτρων συνολικού δημοσιονομικού κόστους 800 εκατ. ευρώ.

Κεντρικός άξονας του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΟ, πάνω στο νέο πακέτο μέτρων, είναι οι παρεμβάσεις στην αγορά κατοικίας και ειδικά στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb.

Το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να «απαντήσει» ταυτόχρονα στο στεγαστικό πρόβλημα, στην πίεση των νοικοκυριών από την ακρίβεια αλλά και στη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, «παγώνει» η έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εκτίναξη των ενοικίων και η έλλειψη διαθέσιμων κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η υπερσυγκέντρωση Airbnb έχει επιβαρύνει σημαντικά τη στεγαστική αγορά, ειδικά σε περιοχές υψηλής ζήτησης.

Παράλληλα, το νέο πλαίσιο αυστηροποιεί συνολικά τη λειτουργία των βραχυχρόνιων μισθώσεων, καθώς ήδη εφαρμόζονται νέες προδιαγραφές ασφαλείας, έλεγχοι και αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις για ιδιοκτήτες πολλών ακινήτων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους δημοσίους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων για γιατρούς, εκπαιδευτικούς και νοσηλευτές της περιφέρειας, με στόχο να μειωθεί το αυξημένο κόστος στέγασης που αντιμετωπίζουν σε τουριστικές και ακριβές περιοχές.

Κοινωνικές παρεμβάσεις

Το πακέτο κοινωνικών παρεμβάσεων περιλαμβάνει ακόμα:

Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί για περίπου 1 εκατ. οικογένειες,

Αύξηση της ενίσχυσης συνταξιούχων από 250 σε 300 ευρώ, αλλά και

Διεύρυνση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων για τη χορήγηση των επιδομάτων

Για τους συνταξιούχους άνω των 60 ετών, το εισοδηματικό όριο για άγαμους αυξάνεται στις 25.000 ευρώ από 14.000 ευρώ

Το επίδομα για τους έγγαμους φτάνει τις 35.000 ευρώ από 26.000 ευρώ

Παράλληλα, αυξάνονται και τα όρια ακίνητης περιουσίας έως 300.000 και 400.000 ευρώ αντίστοιχα. Στους δικαιούχους εντάσσονται πλέον και χήρες άνω των 60 ετών που λαμβάνουν μόνο σύνταξη χηρείας

Αναπροσαρμόζονται τα όρια για την επιστροφή ενοικίου, με το ανώτατο εισόδημα να αυξάνεται στις 25.000 ευρώ για άγαμους και στις 35.000 ευρώ για οικογένειες, ενώ για μονογονεϊκά νοικοκυριά το όριο φτάνει έως τις 39.000 ευρώ με επιπλέον προσαύξηση ανά παιδί

Μέτρα «ανάσα» για την αγορά

Στο «μέτωπο» των χρεών προς το Δημόσιο, το οικονομικό επιτελείο ενεργοποιεί νέα εργαλεία αποσυμφόρησης, καθώς προβλέπεται δυνατότητα ρύθμισης παλαιών οφειλών έως και σε 72 δόσεις για χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως το τέλος του 2023, μέτρο που αφορά περισσότερα από 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα και περίπου 284.000 επιχειρήσεις με συνολικές οφειλές 95,3 δισ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, επεκτείνεται ο εξωδικαστικός μηχανισμός ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται άρση κατασχέσεων τραπεζικών λογαριασμών για οφειλέτες που έχουν αποπληρώσει το 25% των χρεών τους και έχουν ρυθμίσει τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους.

