Super League: Την Τετάρτη το Δ.Σ. για την αναδιάρθρωση – Αίτημα για να μπει goal line camera

Η Super League ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη 27 Μαΐου, στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία θα τεθεί επί τάπητος η πρόταση αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος, αλλά και η τελική επικύρωση των βαθμολογικών πινάκων της Super League.

Στην ημερήσια διάταξη βρίσκεται το αίτημα που έχουν καταθέσει οι ΠΑΕ ΑΕΛ, Αστέρας Aktor, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ, ενώ θα συζητηθούν επίσης η εγγραφή των νέων μελών που προβιβάζονται από τη Super League 2 και η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την προκήρυξη του πρωταθλήματος της σεζόν 2026-27.

Aναλυτικά:

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 27/5/2026 και ώρα 12:00 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως:

Από 18/5/2026 αίτημα – πρόταση περί αναδιάρθρωσης του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 1, υποβληθέν εκ των ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, Αστέρας Aktor, Παναιτωλικός, Πανσερραϊκός και ΠΑΟΚ.



Τελική επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Stoiximan Super League (ανδρών) Playoffs Group 1-4, Playoffs Group 5-8 και Playouts. Επικύρωση βαθμολογικών πινάκων Πρωταθλημάτων Υποδομών Super League Κ19, Κ17, Κ15. Έγκριση πεπραγμένων Κυπέλλου Super League K19.



Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την οικονομική χρήση «1/7/2025 – 30/6/2026».



Εγγραφή νέων μελών – Π.Α.Ε. που προβιβάζονται από τη Super League 2.



Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης Πρωταθλήματος Super League 1 (ανδρών) επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2026-27).



Πρόταση για εισαγωγή συστήματος Goal Line Cameras για τις επόμενες αγωνιστικές περιόδους.



Δέσμευση χορηγικών παροχών για την επόμενη αγωνιστική περίοδο (2026-27), σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 12 του Κ.Α.Π.



Εμπορικά θέματα – έγκριση υπογραφής συμβάσεων του Συνεταιρισμού.



Συνεργασία με οργανισμό συλλογικής διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων «Αυτοδιαχείριση – Autodia».



Διάφορα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ