Ομόρφυναν κι άλλο τη λίμνη του Θραψανού: Δράση δεντροφύτευσης και καλλωπισμού

Με χαρά, χαμόγελα και ενθουσιασμό πραγματοποιήθηκε η δράση δεντροφύτευσης και καλλωπισμού στον χώρο της Λίμνης Θραψανού, με τη συμμετοχή μαθητών του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου, του Δημοτικού Σχολείου Θραψανού και ωφελούμενων του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας και Διημέρευσης Θραψανού «Δικαίωμα στη Ζωή», σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Θραψανού.

Μικροί και μεγάλοι ένωσαν τις δυνάμεις τους και ο χώρος γύρω από τη λίμνη, ένας από τους πιο όμορφους φυσικούς χώρους του τόπου μας, τον οποίο μπορούν να απολαμβάνουν καθημερινά δημότες και επισκέπτες, έγινε ακόμη πιο...χρωματιστός, καλαίσθητος, φιλόξενος, όμορφος και καθαρός.

Μέσα από τη συνεργασία και τη συμμετοχή αναδείχθηκαν αξίες όπως ο σεβασμός στη φύση, η εθελοντική προσφορά, η συμπερίληψη και η αλληλεγγύη. Παράλληλα, η δράση απέδειξε πως όταν υπάρχει διάθεση και συνεργασία, κάθε παρέμβαση μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Image

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους ωφελούμενους και όσους συνέβαλαν στην επιτυχία της δράσης για τη συμμετοχή, τη συνεργασία και την ευαισθησία τους!

Image

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: