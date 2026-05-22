ΠΑΡ.22 Μαΐ 2026 17:53
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Γεωργιάδης: «Θα είμαι αμείλικτος» -Σάλος στο ΕΣΥ με το γιατρό που πιάστηκε για φακελάκι στους Αγίους Αναργύρους
Γεωργιάδης
clock 15:10 | 22/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής έστειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην υπόθεση αναισθησιολόγου του Γενικού Νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να ζητά χρηματικό «φακελάκι» από ασθενή.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία κατοίκου του Μενιδίου, του οποίου η μητέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με ορθοπεδικό πρόβλημα και αναμένει χειρουργική επέμβαση. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών του νοσοκομείου.

Μετά την καταγγελία, η διοίκηση έθεσε τον γιατρό σε 15ήμερη αργία και δρομολόγησε την παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με το ενδεχόμενο οριστικής απομάκρυνσής του από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε το περιστατικό «από τα πιο απάνθρωπα και ποταπά που μπορεί να δει κανείς στο ΕΣΥ» και υπογράμμισε ότι θα υπάρξει αυστηρή αντιμετώπιση, τονίζοντας πως είχε υπάρξει αντίστοιχη καταγγελία και το 2018, η οποία τότε δεν είχε οδηγήσει σε πειθαρχική ποινή και είχε τεθεί στο αρχείο.

Ο υπουργός διεμήνυσε ότι η στάση του υπουργείου θα είναι αυστηρή και αδιαπραγμάτευτη απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς στο δημόσιο σύστημα υγείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ: Γιορτάζει 37 χρόνια κοντά σας - Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης - Στην κορυφή της ακροαματικότητας

Υδρογονάνθρακες: Εκτός σχεδιασμού το οικόπεδο «Δυτικά της Κρήτης» μετά την αποχώρηση της ExxonMobil

Κρήτη - Δημογλίδου: Σεσημασμένοι κακοποιοί πίσω από την οργάνωση που τρομοκρατούσε την ύπαιθρο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Άδωνις Γεωργιάδης Εσυ Γιατροί
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis