Γεωργιάδης: «Θα είμαι αμείλικτος» -Σάλος στο ΕΣΥ με το γιατρό που πιάστηκε για φακελάκι στους Αγίους Αναργύρους

Σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής έστειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην υπόθεση αναισθησιολόγου του Γενικού Νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων, ο οποίος καταγράφηκε σε βίντεο να ζητά χρηματικό «φακελάκι» από ασθενή.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία κατοίκου του Μενιδίου, του οποίου η μητέρα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με ορθοπεδικό πρόβλημα και αναμένει χειρουργική επέμβαση. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών του νοσοκομείου.

Μετά την καταγγελία, η διοίκηση έθεσε τον γιατρό σε 15ήμερη αργία και δρομολόγησε την παραπομπή του στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας, με το ενδεχόμενο οριστικής απομάκρυνσής του από το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Παράλληλα διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τη διερεύνηση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε το περιστατικό «από τα πιο απάνθρωπα και ποταπά που μπορεί να δει κανείς στο ΕΣΥ» και υπογράμμισε ότι θα υπάρξει αυστηρή αντιμετώπιση, τονίζοντας πως είχε υπάρξει αντίστοιχη καταγγελία και το 2018, η οποία τότε δεν είχε οδηγήσει σε πειθαρχική ποινή και είχε τεθεί στο αρχείο.

Ο υπουργός διεμήνυσε ότι η στάση του υπουργείου θα είναι αυστηρή και αδιαπραγμάτευτη απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς στο δημόσιο σύστημα υγείας.

