Ηράκλειο: Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στον Εισαγγελέα οι 16 για τα κυκλώματα ναρκωτικών

Κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή σε δύο μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις. Οι κατηγορούμενοι έφτασαν στο δικαστήριο λίγο πριν από τη 1:00 το μεσημέρι.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις συνόδευσαν τη μεταγωγή, με τους συλληφθέντες να οδηγούνται στον Εισαγγελέα με καλυμμένα τα πρόσωπά τους και αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του Ανακριτή τις επόμενες ημέρες.

Η εξάρθρωση των δύο κυκλωμάτων έγινε μετά από ευρεία και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι οργανώσεις παρουσίαζαν τα εξής χαρακτηριστικά:

Είχαν έντονα οικογενειακά χαρακτηριστικά (ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται ζευγάρια και συγγενείς) με μέλη που έχουν απασχολήσει ξανά τις Αρχές

Ο βασικός πυρήνας της δικογραφίας αφορά τη συστηματική διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης.Παράπλευρα αδικήματα

Η υπόθεση περιλαμβάνει επίσης κατηγορίες για παράνομη οπλοκατοχή, αρχαιοκαπηλία, καθώς και απάτες με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω εκβιασμών και καθεστώτος εκφοβισμού.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται πλούσιο υλικό από νόμιμες επισυνδέσεις (περίπου 25 DVD συνομιλιών), όπου χρησιμοποιούνταν συνθηματικές εκφράσεις όπως «καφεδάκι» ή «κόκκινο βαρελάκι με ελιές» για τις αγοραπωλησίες ναρκωτικών.

