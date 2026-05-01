Γουίλεμ Νταφόε: Η αποκάλυψη για τη σχέση του με την Ελλάδα και τις επισκέψεις του στη χώρα μας

O Γουίλεμ Νταφόε βρέθηκε στη χώρα μας τις προηγούμενες ημέρες, με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της ταινίας "The Birthday Party" στην οποία πρωταγωνιστεί και μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά.

Ο διάσημος ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση του με την Ελλάδα και τις αναμνήσεις που έχει από την πρώτη του επίσκεψη στη χώρα μας.

«Όταν ήμουν παιδί, στο Midwest, στο Wisconsin, μεγάλωσα με μια ελληνοαμερικάνικη οικογένεια, και ξέρω ότι είναι κάτι διαφορετικό, αλλά και οι δυο γονείς γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Ο μικρός μου φίλος, όταν ήμουν παιδί, γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά, μεγάλωσα κοντά τους και είχαν πολλά παραδοσιακά πράγματα για τη μουσική, και το πώς ήταν το σπίτι τους και το φαγητό, και ίσως αυτό φύτεψε κάποιου είδους σπόρο.

Μια από τις πρώτες φορές που ήρθα στην Ελλάδα, είχα έναν φίλο, που έκανε η μητέρα του, κάποια έρευνα στη Λέσβο, και αυτό ήταν μάλλον πριν από 40 χρόνια. Η Λέσβος τότε δεν ήταν καθόλου τουριστικό νησί. Ήταν μια αξέχαστη στιγμή, και θυμάμαι ένα μεγάλο ξενοδοχείο που χτίστηκε για επίσημες επισκέψεις, και ήταν άδειος. Ήμουν ο μόνος καλεσμένος εκεί με τη σύντροφό μου και τον γιο του, που ήταν ένα μικρό παιδάκι.

Ήμασταν οι μόνοι εκεί, ήταν ένα τεράστιο ξενοδοχείο και τρία άτομα του προσωπικού που φορούσαν πολλά διαφορετικά καπέλα γιατί προσπαθούσαν να το λειτουργήσουν. Μια μέρα, καθώς επιστρέψαμε από την πόλη τη Μυτιλήνη, υπήρχαν πολλά λεωφορεία εκεί και σκεφτήκαμε ότι έφτασαν οι τουρίστες. Προφανώς υπήρξε μια επίσημη επίσκεψη εκεί για ΑμεΑ και όλο το ξενοδοχείο γέμισε με ανθρώπους που έκαναν διακοπές, και ήμασταν μαζί τους. Οπότε ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία» είπε ο Willem Dafoe.

«Κάναμε πολλά γυρίσματα στην Κέρκυρα και μερικά στην Αθήνα. Γενικώς μου αρέσει η θάλασσα, οπότε ήμουν χαρούμενος εκεί και είναι υπέροχο που μπορείς να εργαστείς όλη μέρα και να πας για κολύμπι στο τέλος της ημέρας» πρόσθεσε.

