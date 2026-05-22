Μεσαρά: "Το έστρωσε" με χαλάζι σε Βαγιωνιά και Απεσωκάρι – Σε αναβρασμό οι παραγωγοί

Έντονη ανησυχία και προβληματισμό έχει προκαλέσει στους κατοίκους και τους παραγωγούς της Μεσαράς το ξαφνικό κύμα κακοκαιρίας που έπληξε νωρίς το πρωί την περιοχή. Η εκδήλωση έντονης χαλαζόπτωσης μετέτρεψε το τοπίο σε λευκό, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν βαρυχειμωνιά μέσα στην άνοιξη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων και οδηγών που κινούνταν στο οδικό δίκτυο της περιοχής, τα φαινόμενα παρουσίασαν μεγάλες διακυμάνσεις από χωριό σε χωριό. «Η βροχή ήταν μέχρι την Πλώρα. Το χαλάζι έπιασε μέχρι το Απεσωκάρι, αλλά το πολύ το έκανε μέχρι τη Βαγιωνιά», περιγράφουν χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας την ένταση με την οποία έπεσε το χαλάζι στα συγκεκριμένα σημεία, όπου μέσα σε λίγα λεπτά «το έστρωσε» κανονικά.

Η εξέλιξη αυτή κρατά σε αναμμένα κάρβουνα τους αγρότες της Μεσαράς, καθώς η περίοδος αυτή είναι εξαιρετικά κρίσιμη για τις καλλιέργειες.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σοβαρό κίνδυνο εκτεταμένων ζημιών στα λιόφυτα, τα αμπέλια αλλά και τα υπαίθρια κηπευτικά της περιοχής, τα οποία είναι εντελώς απροστάτευτα απέναντι σε τέτοια ακραία φαινόμενα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ηράκλειο: Η νύχτα τρόμου για 22χρονη και η επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ - Συνελήφθη ο πρώην σύντροφός