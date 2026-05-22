Νέα συνάντηση Πλεύρη με αυτοδιοίκηση για τη δομή μεταναστών – Στο “κόκκινο” οι αντιδράσεις

Νέα συνάντηση με τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης αναμένεται να συγκαλέσει τις επόμενες μέρες ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε χθες με τους τοπικούς βουλευτές για το επίμαχο θέμα της χωροθέτησης προσωρινής δομής μεταναστών. Όπως είναι γνωστό από τη χθεσινή επικοινωνία που είχε με τους βουλευτές ο αρμόδιος υπουργός, δεν καταγράφηκε κάποια εξέλιξη σε σχέση με τη χωροθέτηση της νέας δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών.

Ωστόσο ο κ. Πλεύρης κατέστησε σαφές ότι περιμένει συγκεκριμένη πρόταση από την πλευρά της αυτοδιοίκησης,



αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι στην περίπτωση που δεν υπάρξει εναλλακτική λύση που μπορεί να δώσει διέξοδο στη χωροθέτηση της δομής, δεν μπορεί να βγει από το πλάνο του σχεδιασμού η περιοχή των Μαλάδων και της Φοινικιάς. Στο μεταξύ χθες το Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα εξέφρασε την κατηγορηματική άρνηση του στη χωροθέτηση δομής μεταναστών στην ευρύτερη περιοχή των Μαλάδων και Φοινικιάς, ενώ όπως ξεκαθάρισε ο Περιφερειάρχης δεν μπορούν να δρομολογηθούν επιλογές ερήμην της τοπικής κοινωνίας.

Όπως είπε, θα έπρεπε να έχει ήδη βρεθεί λύση που να εξασφαλίζει ανθρώπινες και αξιοπρεπείς συνθήκες προσωρινής διαβίωσης. Ωστόσο αυτό το οποίο σε αυτή τη φάση προβληματίζει έντονα είναι το γεγονός ότι το υπουργείο εμφανίζεται αποφασισμένο να μην παρατείνει βάθος χρόνου τη συζήτηση, και αυτό το οποίο διαχέεται είναι ότι μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα θα πρέπει να κλείνει η υπόθεση.

Ο υπουργός στη χθεσινή συνάντηση που είχε με τους τους τοπικούς βουλευτές ο υπουργός, αποσαφήνισε ότι δεν περιμένει προτάσεις από αυτούς αλλά από την αυτοδιοίκησης, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι η μη κατάθεση πρότασης δεν αποτρέπει την επιλογή των Μαλάδων για τη χωροθέτηση της δομής. Στο μεταξύ η τοπική κοινωνία των Μαλάδων και της Φοινικιάς εμφανίζονται αποφασισμένοι να αντιδράσουν δυναμικά ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορούν να



αποδεχτούν ένα τέτοιο σχεδιασμό. Οι κάτοικοι προανήγγειλαν την έναρξη διαρκών κινητοποιήσεων, ενώ



υπογράμμισαν ότι είναι έτοιμοι να εξαντλήσουν κάθε μέσο, προσφεύγοντας ακόμα και στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να



αποτρέψουν οριστικά την υλοποίηση του σχεδιασμού.

Όπως ξεκαθάρισαν η σοβαρή έλλειψη υποδομών δεν ενισχύει την επιλογή μιας τέτοιας εγκατάστασης και πραγματικά προκαλεί εντύπωση πώς το Υπουργείο Μετανάστευσης επιμένει ότι ο εν λόγω χώρος κρίθηκε κατάλληλος.

