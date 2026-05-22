Ηράκλειο: Δωρεάν φάρμακα στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου από τον Ροταριανό Όμιλο

Δωρεάν φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό παρέδωσαν στο Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου μέλη του Ροταριανού Ομίλου «Νίκος Καζαντζάκης», παρουσία της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας Στέλλας Αρχοντάκη. Η συγκεκριμένη δράση αφορά τη συγκέντρωση και διάθεση φαρμακευτικού και παραφαρμακευτικού υλικού με σκοπό την ενίσχυση των ευάλωτων συμπολιτών μας που εξυπηρετούνται από το Κοινωνικό Φαρμακείο.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Στέλλα Αρχοντάκη σε δήλωσή της επεσήμανε τη σημασία της διαρκούς συνεργασίας με φορείς και συλλόγους που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανθρωπιστικής υποστήριξης, τονίζοντας ότι η κοινωνική συνοχή και η αλληλεγγύη αποτελούν θεμελιώδεις άξονες της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Ηρακλείου.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρακλείου λειτουργεί με συνέπεια και σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ενισχύοντας έμπρακτα όσους συμπολίτες μας βρίσκονται σε ανάγκη. Η δομή στεγάζεται στην οδό Μινωταύρου και Κυδωνίας γωνία, όλοι οι χώροι είναι πλήρως προσβάσιμοι σε ΑμεΑ και λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή) με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από τις 08.30 το πρωί έως τις 14.30 μετά το μεσημέρι.

