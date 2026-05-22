Υποκλοπές - Ανδρουλάκης στο Ράδιο Κρήτη: "Παραβιάζεται το Σύνταγμα και ο κανονισμός της βουλής" (ηχητικό)
clock 17:36 | 22/05/2026
Η υπόθεση των υποκλοπών και της παρακολούθησης του Νίκου Ανδρουλάκη

(τόσο μέσω της ΕΥΠ όσο και με το παράνομο λογισμικό Predator) βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας, με αποκορύφωμα την κατάληξη της συζήτησης στη Βουλή για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε χαρακτηριστικά πως το κόμμα του δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει τη διαδικασία, κατηγορώντας την κυβέρνηση για μεθοδεύσεις.

Η ένταση κορυφώθηκε γύρω από την ερμηνεία της απαιτούμενης πλειοψηφίας για τη σύσταση της επιτροπής, με την κυβέρνηση να θέτει ως όριο τους 151 βουλευτές.

Μιλώντας για το ίδιο θέμα νωρίτερα στο Ράδιο Κρήτη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έκανε λόγο για παραβίαση του συντάγματος και του κανονισμού της βουλής, καλώντας τον πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη να απαντήσει αν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας κάποιο να έχουν υποκλέψει αρχεία και συνομιλίες των 4 αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων επί δικής του θητείας και να μην έχει κάνει τίποτα απολύτως.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε πως αυτό δεν είναι αδράνεια αλλά πολιτική επιλογή του πρωθυπουργού και του Μεγάρου Μαξίμου λέγοντας πως είναι αδιανόητο να μην λαμβάνονται μέτρα θωράκισης και προστασίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

