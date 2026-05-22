Απορρίφθηκε με 155 «όχι» η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική στις υποκλοπές – Αποχώρησε η αντιπολίτευση

Με 155 ψήφους κατά έναντι 6 υπέρ απορρίφθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών. Πλην της Πλεύσης Ελευθερίας, στην ψηφοφορία δεν έλαβαν μέρος τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία είχαν αποχωρήσει από τη συνεδρίαση, όταν η κυβερνητική πλειοψηφία αποφάσισε με δι ‘ εγέρσεως ψηφοφορία, να ισχύσει η απόλυτη πλειοψηφία των 151 ψήφων για την σύσταση της Εξεταστικής και όχι των 120 που ζητούσε σύσσωμη η αντιπολίτευση. Από την ψηφοφορία, απουσίαζε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος.

…Έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την απόφαση της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τις 151 ψήφους. Για “κακοποίηση της δημοκρατίας για να διατηρήσει την εξουσία” κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για νέα παραβίαση του Συντάγματος και προσβολή στους θεσμούς έκανε λόγο ο Σωκράτης Φάμελλος, για απίστευτο σίριαλ συγκάλυψης ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Για προσπάθεια της κυβέρνησης να μπαζώσει και το έγκλημα των υποκλοπών, μίλησε ο Δημήτρης Νατσιός, για “καθεστωτικές μεθόδους συγκάλυψης” η Πέτη Πέρκα από τη Νέα Αριστερά. “Λάθος της αντιπολίτευσης η αποχώρηση”, σχολίασε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νωρίτερα, αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών είχε κάνει λόγο για “μια αμαρτωλή ιστορία που περιλαμβάνει και εκβιασμούς επιχειρηματιών και βιομηχανική κατασκοπεία”.

…Αιχμηρή παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη συζήτηση στη Βουλή: “Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμη κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης”, είπε, προσθέτοντας ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο κι ότι ο Πρωθυπουργός φέρει την απόλυτη ευθύνη. Επίθεσή του εναντίον της κυβέρνησης και για τα εθνικά θέματα, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κινηθεί στα διεθνή φόρα πριν η Τουρκία νομοθετήσει το νομοσχέδιο για τη “Γαλάζια Πατρίδα”. Για “απολύτως μηδενιστική κριτική” έκανε λόγο, απαντώντας, ο εισηγητής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης. “Δεν είναι δική μας δουλειά να απαντάμε στην προσωπική ατζέντα κανενός”, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης στο ΕΡΤnews radio, σχολιάζοντας την ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σαμαράς: Η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα, πριν η Τουρκία νομοθετήσει