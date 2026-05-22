Ρέβη κατά ΣΚΑΪ: «Σήμερα έπρεπε να είμαι αγκαλιά με το μωρό μου – Έχουμε τα στοιχεία, δεν έχουμε τρελαθεί»

Δηλώσεις έκαναν ο Γιώργος Κουρδής και η Ευλαμπία Ρέβη μετά το τέλος της συζήτησης που έγινε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών για την αγωγή που υπέβαλαν κατά του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, λόγω της υποβάθμισης του ρόλου τους στην εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα» και εν συνεχεία στην απομάκρυνσή τους.

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους που είστε εδώ κοντά μας. Ήταν και είναι από την αρχή μια μάχη που δόθηκε για τον κλάδο μας. Δεν είχε να κάνει με τα προσωπικά συμφέροντα τα δικά μου ή του Γιώργου. Νομίζω ότι πήγαμε καλά» δήλωσε αρχικά η Ευλαμπία Ρέβη.

«Υπήρξαν εντάσεις 2-3 φορές. Αισιόδοξοι είμαστε πάντα. Δε χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Εμείς πήγαμε να προστατεύσουμε τη δουλειά μας, το όραμά μας. Πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να προστατεύουμε κάποιες αξίες και τη δεοντολογία. Αυτό προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή να προασπίσουμε, να προστατεύσουμε και αυτή τη μάχη δίνουμε», συμπλήρωσε ο Γιώργος Κουρδής.

