Ηράκλειο: Το πρόγραμμα για τις εκδηλώσεις μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων

Την Κυριακή 24 Μαίου θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, Νικόλαος Συριγωνάκης, περιλαμβάνει τις εξής τιμητικές δράσεις:

Σημαιοστολισμός: Γενικός σημαιοστολισμός από τις 08:00 το πρωί έως τη δύση του ηλίου.

Φωταγώγηση: Φωταγώγηση όλων των δημόσιων κτιρίων, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες.

Αναλυτικό Πρόγραμμα

08:00 | Έπαρση Σημαίας: Επίσημη έπαρση της σημαίας στο Μνημείο Ποντιακού Ελληνισμού (στο πάρκο στη συμβολή της Λεωφόρου Κνωσού και Ιωνίας).

10:15 | Επίσημη Δοξολογία: Επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ.κ. Ευγενίου.Ομιλία: Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από την Αντωνία Τσαγκαράκη, επίτιμο μέλος και πρώην πρόεδρο της «Ευξείνου Λέσχης Ποντίων Ν. Ηρακλείου».

11:00 | Τελετή στο Μνημείο: Μετάβαση των αρχών και των πιστών στο Μνημείο Ποντιακού Ελληνισμού για επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους της κυβέρνησης, της βουλής, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των σωμάτων ασφαλείας και ποντιακών σωματείων.

