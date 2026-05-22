ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ 101,5: Ευχές και μηνύματα αγάπης, για τα 37α γενέθλια του σταθμού

Το Ράδιο Κρήτη 101,5 συμπλήρωσε σήμερα 37 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Από τις 22 Μαΐου του 1989 όταν εξέπεμψε για πρώτη φορά από την συχνότητα 101,5 στα FM, αποτελεί την αντικειμενική φωνή του νησιού, γεγονός που αναγνωρίζεται από την Κοινή Γνώμη, που το διατηρεί σταθερά στην κορυφή της ακροαματικότητας.

Στην διάρκεια των σημερινών εκπομπών του σταθμού, τον πλήθος επώνυμων φορέων και εκπροσώπων της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας και πολυάριθμων ακροατών, έστειλαν τις ευχές τους για τα 37α γενέθλια και συνεχάρησαν όλους τους συντελεστές του σταθμού για την προσφορά τους στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία που προσφέρουν.

Όλοι, εξήραν την συμβολή, του ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ στην ανάδειξη των προβλημάτων του νησιού, τονίζοντας τον σημαντικό ρόλο του, στην αναδειξη και επίλυση πολλών θεμάτων, της κοινωνίας.

Παράλληλα μέσα από τις ευχές, υπογραμμίστηκε η διαχρονική στήριξη του σταθμού σε όλα τα προβλήματα που ανέδειξαν οι πολίτες και το ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ συνέβαλε, μέσω των εκπομπών του, στην επίλυσή τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε απ' όλους στην αντικειμενικότητα, τον πλουραλισμό και το ελεύθερο βήμα που προσφέρει το ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες στους ακροατές του.

Όλοι ευχήθηκαν να συνεχίσει ο σταθμός να αποτελεί «τη δυνατή και αντικειμενική φωνή» του τόπου.

ΕΥΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙKΩΝ

Παύλος Μαρινάκης - κυβρνητικός εκπρόσωπος:

"Το Ράδιο Κρήτη αποτελεί παράδειγμα δημοσιογραφικού ήθους και δεοντολογίας. Σήμερα, 37 χρόνια μετά ακολουθεί τις αρχές που το έκαναν μνα ξεωρίσει από την πρώτη στιγμή.

Νίκος Ανδρουλάκης - Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ:

Το Ράδιο Κρήτη αποτελεί την φωτεινή εξαίρεση από τα μέσα της 4ης εξουσίας που αδυνατούν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Δημήτρης Κουτσούμπας - Γραμματέας ΚΕ του ΚΚΕ:

Ευχήθηκε καλή υγεία σε όλο το προσωπικό και εξήρε την έγκαιρη και υπεύθυνη ενημέρωση του Ράδιο Κρήτη, όπως και την προβολή της κρητικής μουσικής και των παραδόσεων.

Σταύρος Αρναουτάκης - Περιφερειάρχης Κρήτης

Συγχαρητήρια για την πορεία του μέσου και την πλουραλιστική ενημέρωση που παρέχει, όπως και ευχές για χρόνια πολλά.

Αλέξης Καλοκαιρινός - Δήμαρχος Ηρακλείου

Η πορεία που έχει διαγράψει το Ράδιο Κρήτη είναι εντυπωσιακή. Πρόκειται για το μέσο με την μεγάλη επίδραση και διάδραση με την τοπική κοινωνία.

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΤΑΣ

Η κοπή της τούρτας έγινε σε κλίμα χαράς και συγκίνησης, με το προσωπικό και τους παραγωγούς του σταθμού να σβήνουν τα κεράκια.

(Στη φωτογραφία ο ιδιοκτήτης του σταθμού (με την σύζυγο, τις κόρες και τα εγγονάκια του) και το προσωπικό του ΡΑΔΙΟ-ΚΡΗΤΗ).

