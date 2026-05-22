Εκδηλώσεις για την ημέρα αναγνώρισης της επιστήμης της ταξινομικής στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

Για 3η συνεχή χρονιά, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης συμμετέχει στις εκδηλώσεις για την Ημέρα Αναγνώρισης της Επιστήμης της Ταξινομικής με εκδηλώσεις για το ευρύ κοινό, για μικρούς και μεγάλους, σε όλο τον εκθεσιακό του χώρο στην παραλιακή Ηρακλείου. Οι εκδηλώσεις για την ημέρα αναγνώρισης της ταξινομικής, διοργανώνονται τα τελευταία τρία χρόνια από μια πανευρωπαϊκή κοινοπραξία Μουσείων Φυσικής Ιστορίας, και Ερευνητικών Ινστιτούτων.

Από τα Κανάρια Νησιά έως τη Νορβηγία και από την Πορτογαλία μέχρι την Ελλάδα, περισσότερα από 30 ιδρύματα συγκεντρώνονται για να ρίξουν το φως της δημοσιότητας στην ταξινομική που είναι το θεμέλιο της έρευνας για τη βιοποικιλότητα και τη διατήρησή της.

Οι εκδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη θα έχουν στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τον κρίσιμο ρόλο της ταξινομικής στον κόσμο μας και συγκεκριμένα στη γεωργία, στην κτηνοτροφία, την ιατρική, στη διατήρηση και διαχείριση ειδών και οικοσυστημάτων, καθώς και στη χάραξη πολιτικής.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, χωρίς την ταξινομική, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πλήρως, να προστατέψουμε ή να αποκαταστήσουμε τη βιοποικιλότητα που μας συντηρεί όλους. Σύμφωνα με επίσημα επιστημονικά στοιχεία σήμερα ένα εκατομμύριο είδη απειλούνται με εξαφάνιση.

Οι επιστήμονες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας εξηγούν ότι κάθε είδος έχει μια ιστορία, αλλά χωρίς όνομα, αυτή η



ιστορία μπορεί να μην ειπωθεί ποτέ. Η ονομασία ενός είδους είναι το πρώτο βήμα για την προστασία του. Η ημέρα αναγνώρισης της επιστήμης της ταξινομικής στοχεύει στο να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την επιστήμη που ονοματίζει, ταξινομεί και προστατεύει τη ζωή στη Γη.

Στο πλαίσιο αυτό, αύριο το πρωί από τις 12.00 το πρωί μέχρι τις 2.00 το μεσημέρι, επιστήμονες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας με τη βοήθεια φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα παρουσιάσουν με βιωματικό τρόπο μέρος της έρευνάς τους εξηγώντας τη σημασία της ταξινομικής επιστήμης στην καθημερινή μας ζωή, και ευαισθητοποιώντας το κοινό για τη μοναδικότητα του φυσικού μας περιβάλλοντος.

