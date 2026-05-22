Νέες ταυτότητες: Μπλόκο λόγω ελλιπών στοιχείων -Τι πρέπει να κάνετε

Μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση κλήθηκε να επιλύσει ο Συνήγορος του Πολίτη για Έλληνα πολίτη ο οποίος ήθελε να προβεί στην έκδοση νέας ταυτότητας.

Η περίπτωση

Επρόκειτο για Έλληνα πολίτη, γεννηθείς πριν από 75 χρόνια σε χώρα του εξωτερικού

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστώθηκε ότι τα δηματολογικά του αρχεία εμφανίζουν μόνο τη χώρα γέννησης και όχι την πόλη.

Κάπως έτσι δεν μπορούσε να ολοκληρωθεί η διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας.

Πως προσπάθησαν να λύσουν το πρόβλημα

Ο πολίτης παραπέμφθηκε στον Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου ήταν εγγεγραμμένος, και στο Ειδικό Ληξιαρχείο, ως αρμόδιο για τη σύνταξη ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως των Ελλήνων που είχαν γεννηθεί στο εξωτερικό.

Ωστόσο δεν ανευρέθηκε ληξιαρχική πράξη γέννησης και η σύνταξη πρωτογενούς ληξιαρχικής πράξης, μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα και χωρίς την ύπαρξη σχετικών εγγράφων από τις αρχές της χώρας γέννησης, προοιωνιζόταν εξαιρετικά δυσχερής.

Τι πρότεινε ο Συνήγορος του Πολίτη

Ο Συνήγορος πρότεινε τη συμπλήρωση της πόλης γέννησης στα δημοτολογικά αρχεία του πολίτη, με υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ίδιο, βάσει των όσων προβλέπονται σε σχετική Υπουργική Απόφαση. Με τη συνεργασία του αρμόδιου Δήμου, το πρόβλημα τελικά ξεπεράστηκε.

Το εν λόγω παράδειγμα διαμεσολάβησης δείχνει πως μπορούν να επιλυθούν παρόμοια προβλήματα πολιτών που αντιμετωπίζουν τέτοια κολλήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ: Γιορτάζει 37 χρόνια κοντά σας - Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης - Στην κορυφή της ακροαματικότητας

Υδρογονάνθρακες: Εκτός σχεδιασμού το οικόπεδο «Δυτικά της Κρήτης» μετά την αποχώρηση της ExxonMobil

Κρήτη - Δημογλίδου: Σεσημασμένοι κακοποιοί πίσω από την οργάνωση που τρομοκρατούσε την ύπαιθρο