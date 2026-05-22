Ηράκλειο: Βαρύ κατηγορητήριο για τους 16 του διπλού κυκλώματος ναρκωτικών

Σε κλίμα έντασης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οι 16 συλληφθέντες για τη μεγάλη υπόθεση εμπορίας ναρκωτικών . Η μεταγωγή των κατηγορουμένων έγινε με πάνοπλους αστυνομικούς της ΕΚΑΜ και της ΟΠΚΕ, ενώ ο Εισαγγελέας Ηρακλείου τους απήγγειλε βαρύτατες ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος.

Η δίωξη αφορά, κατά περίπτωση, τη διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών . Παράλληλα, στους εμπλεκόμενους αποδίδονται κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αλλά και για υποθέσεις απάτης που σχετίζονται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ .

Ο «συνδετικός κρίκος» και η δράση των δύο οργανώσεων

Σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ΕΛ.ΑΣ., οι αρχές εξάρθρωσαν δύο ξεχωριστές αλλά συγκοινωνούσες εγκληματικές οργανώσεις . Τα δίκτυα αυτά είχαν απλώσει τα «πλοκάμια» τους σε ολόκληρο τον νομό Ηρακλείου, με επίκεντρο τον δήμο Μαλεβιζίου, καθώς και σε γειτονικές περιοχές της Κρήτης.

Κομβικό πρόσωπο στην υπόθεση φέρεται να είναι ένας 21χρονος ημεδαπός. Ο νεαρός λειτουργούσε ως ο «συνδετικός κρίκος» ανάμεσα στα δύο κυκλώματα, διευκολύνοντας τη ροή και τη διανομή των ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης και κάνναβης.

Ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν

Μετά την απαγγελία των κατηγοριών, οι 16 συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον Ανακριτή Ηρακλείου. Όπως αναμενόταν, οι συνήγοροι υπεράσπισης ζήτησαν και έλαβαν τη νόμιμη προθεσμία προκειμένου να μελετήσουν τη δικογραφία, η οποία είναι ογκώδης και περιλαμβάνει εκατοντάδες σελίδες από παρακολουθήσεις τηλεφώνων και φυσικές παρακολουθήσεις μηνών.

Οι απολογίες των κατηγορουμένων αναμένεται να ξεκινήσουν από την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε και θα κριθεί το θέμα της προφυλάκισής τους.

