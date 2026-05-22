Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου: Εκδήλωση για την έμφυλη βία

Η Νομαρχιακή Επιτροπή (Ν.Ε.) ΠΑΣΟΚ Ηρακλείου

διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση με τίτλο «Έμφυλη Βία: Μορφές και Αντιμετώπιση», με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα:

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σας προσκαλεί στην ανοιχτή εκδήλωση - συζήτηση με θέμα «Έμφυλη Βία: Μορφές & Αντιμετώπιση», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Μαΐου 2026 και ώρα 19:00, στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 4).

Η έμφυλη και η ενδοοικογενειακή βία αποτελούν μια ανοιχτή πληγή για την κοινωνία μας, μια καθημερινή απειλή που απαιτεί εγρήγορση, θεσμική θωράκιση, έγκαιρη πρόληψη και αποτελεσματική υποστήριξη των θυμάτων. Στόχος της εκδήλωσης είναι να φωτιστούν όλες οι πτυχές του φαινομένου – αστυνομική, νομική, ψυχοκοινωνική και πολιτική – μέσα από τις καταθέσεις ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της μάχης.

Στο πάνελ των ομιλητριών συμμετέχουν:

• Δήμητρα Λιάπη, Υπαστυνόμος Α’, Επικεφαλής του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας του Α’ Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

• Ελένη Πατσάκη, Δικηγόρος, εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

• Ελένη Γερακάκη, Κοινωνική Επιστήμονας – Ειδικός Ψυχικής Υγείας – Ψυχοθεραπεύτρια, Στέλεχος Υποστήριξης Επιζωσών του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου.

• Μαρία Δαφέρμου, Μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και πρώην Γραμματέας Ισότητας.

Στην εκδήλωση θα χαιρετήσει και η Πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου & Ν. Ηρακλείου, Μαίρη Παχιαδάκη.

Μετά τις εισηγήσεις θα ακολουθήσει ανοιχτός διάλογος με τους παρευρισκόμενους.

Η παρουσία και η συμμετοχή όλων μας είναι το πρώτο βήμα για να σπάσει η σιωπή. Σας περιμένουμε.

