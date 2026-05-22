Κρήτη: Με τιμές τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νικολάου Παπαδάκη από τον Κωνσταντίνο Τασούλα

Με τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νικολάου Παπαδάκη (Παπαδή) στη γενέτειρά του, τον Βάμο Αποκορώνου, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα κορυφώνονται την Παρασκευή 29 Μαΐου οι διήμερες εκδηλώσεις με αφορμή την επέτειο της Μεταπολιτευτικής Επανάστασης. Οι εκδηλώσεις συνδιοργανώνονται από την Περιφέρεια Κρήτης-Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον Δήμο Αποκορώνου, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το Κοινωφελές Ίδρυμα «Αγία Σοφία» και το Ίδρυμα Εμμανουήλ Μαριακάκη με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου και περιλαμβάνουν Επιστημονικό Συμπόσιο και τον 1ο Φυσιολατρικό Αγώνα Δρόμου «Νικόλαος Παπαδάκης (Παπαδής)».

Ειδικότερα, στις 11:30 το πρωί της Παρασκευής, στο Μνημείο της Μεταπολιτευτικής Επανάστασης στην πλατεία Βάμου, θα πραγματοποιηθεί επετειακή εκδήλωση με ομιλία από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Αριστείδη Χατζή.

Στις 6 μ.μ. (πέρας προσελεύσεως 5:45 μ.μ.) στον υπαίθριο χώρο έναντι Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου στον Βάμο, ο Αριστείδης Χατζής, καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία του Επιστημονικού Συμποσίου για τη Μεταπολιτευτική Επανάσταση.

Θα ακολουθήσει τρισάγιο χοροστατούντος του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου Τίτου. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας θα τελέσει τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Νικολάου Παπαδάκη (Παπαδή) και θα αναφερθεί στην προσωπικότητα και το έργο του. Η προτομή είναι έργο του Χανιώτη γλύπτη Αντώνη Παυλάκη. Εκ μέρους των συνδιοργανωτών τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας θα προσφωνήσει ο Δήμαρχος Αποκορώνου Χαράλαμπος Κουκιανάκης. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με συναυλία από την Ορχήστρα Vamos, ενώ ο ηθοποιός Μιχάλης Αεράκης θα διαβάσει κείμενα του Νικόλαου Παπαδάκη.

Το Σάββατο 30 Μαΐου, στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου (Ίδρυμα «Αγία Σοφία»), από τις 10:30 π.μ. έως τις 4:30 μ.μ., θα λάβουν χώρα οι εργασίες του Επιστημονικού Συμποσίου για τη Μεταπολιτευτική Επανάσταση.

Ομιλητές είναι οι Στέλλα Αλιγιζάκη, φιλόλογος, ιστορικός, Νίκος Ανδριώτης, δρ Ιστορίας ΕΚΠΑ, Ζαχαρίας Αντωνάκης, ιστορικός, φιλόλογος, π. Μιχαήλ Βλαβογιλάκης, θεολόγος, ιστορικός ερευνητής, Ειρήνη Καλαϊτζάκη, εκπαιδευτικός, Τόνια Καφετζάκη, δρ Ιστορίας, εκπαιδευτικός, Ισμήνη Κριάρη, πρ. πρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου, πρόεδρος Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Δημήτρης Κυπριωτάκης, ερευνητής Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, μεταδιδακτορικός ερευνητής Πανεπιστημίου Κρήτης, Μάνος Περάκης, δρ Ιστορίας, Μαρία Σωρού, φιλόλογος, ιστορικός και Εμμανουήλ Χαλκιαδάκης, επίκουρος καθηγητής (υπό διορισμό) Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το Σάββατο 30 Μαΐου θα διεξαχθεί ο 1ος Φυσιολατρικός Αγώνας Δρόμου «Νικόλαος Παπαδάκης (Παπαδής)», με διαδρομές 8,5 χλμ. (έναρξη 6:30 μ.μ.) και 2 χλμ. (έναρξη 7:30 μ.μ.). Σημείο εκκίνησης και τερματισμού είναι η εκκλησία του Αγίου Νικολάου στον Βάμο. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και τις 29 Μαΐου στον σύνδεσμο https://forms.gle/wJeZoLfQi2tnm3NS6 ή στο σημείο εκκίνησης την ημέρα του αγώνα.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.

Τους αγώνες διοργανώνουν ο Αθλητικός Όμιλος ΤΑΝΟΣ Αποκορώνου, η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, ο Δήμος Αποκορώνου, το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», το Ίδρυμα «Αγία Σοφία» και το Ίδρυμα Μαριακάκη με την υποστήριξη των Γραφείων Φυσικής Αγωγής Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, του Αστυνομικού Τμήματος Αποκορώνου, της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) Χανίων και των Πολιτιστικών Συλλόγων Βάμου, Γαβαλοχωρίου, Ντουλιανών και Τσιβαρά. Χορηγοί των αγώνων είναι τα σούπερ μάρκετ SYNKA και τα νερά Samaria.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ (ΠΑΠΑΔΗΣ) 1949-2025

Ο Νικόλαος Εμμ. Παπαδάκης (Παπαδής) γεννήθηκε στον Βάμο το 1949 και απεβίωσε τον Σεπτέμβριο του 2025. Απόφοιτος του Γυμνασίου Βάμου, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 1972 εξελέγη αντιπρόεδρος της Φοιτητικής Ένωσης Κρητών, η οποία αντιτάχθηκε στο δικτατορικό καθεστώς. Άσκησε δικηγορία στην Αθήνα και το Ηράκλειο, και από το 1980 στα Χανιά.

Διετέλεσε πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βάμου τη δεκαετία του 1980. Από το 1990 ήταν αντιπρόεδρος του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Αγία Σοφία». Πρωτοστάτησε στη δημιουργία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» το 2000 και επί 25 χρόνια ήταν γενικός διευθυντής του, διατελώντας, την τελευταία δεκαετία, και πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Το 2022 ανέλαβε άμισθος διευθυντής του νεοσυστάθεντος Ιδρύματος Εμμανουήλ Αρτεμίου Μαριακάκη με έδρα τον Βάμο.

Συγγραφέας του μνημειώδους έργου «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Άνθρωπος, ο Ηγέτης», που κυκλοφόρησε από το Εθνικό Ίδρυμα «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» το 2017 σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείον της Εστίας (δύο εκδόσεις) και το 2020 με την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Έχει συγγράψει πληθώρα μελετών και έχει επιμεληθεί συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων για επιμέρους τομείς του έργου του Βενιζέλου, την ιστορία της Κρήτης, τη Μικρασιατική Εκστρατεία και το Κυπριακό. Βιβλία του έχουν μεταφραστεί στην αγγλική, τη γαλλική και τη σερβική γλώσσα.

