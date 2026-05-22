Final 4 Euroleague: Με περίπατο στον τελικό ο Ολυμπιακός, 79-61 την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε

Ο Oλυμπιακός κάνοντας εξαιρετική εμφάνιση νίκησε άνετα με 79-61 την πρωταθλήτρια Ερώπης Φενέρμπαχτσε και προκρίθηκε πανηγυρικά στον τελικό της Euroleague.

Την Κυριακή (24/5-21:00) οι ερυθρόλευκοι θα διεκδικήσουν τον τέταρτο Ευρωπαϊκό τίτλο κόντρα στη Ρεάλ ή τη Βαλένθια.

Με την κλασική πεντάδα των Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Με Χόρτον Τάκερ, Χολ, Μπιμπέροβιτς, Μέλι και Μπιρτς η Φενέρμπαχτσε. Νευρικό ξεκίνημα και από τις δύο ομάδες με άστοχες προσπάθειες. Ο Ουόκαπ το πρώτο καλάθι του ημιτελικού. Χρειάστηκαν δυόμισι λεπτά. Δυο τρίποντα ο Ντόρσεϊ και 8-0 ο Ολυμπιακός! Χωρίς σκορ η Φενέρ έπειτα από πέντε λεπτά. Τάιμ άουτ. Το 10-0 ο Βεζένκοφ, με τους Τούρκους να έχουν 0/7 σουτ! Με το σκορ 12-0, ο Μπιρτς πέτυχε στο 7’ το πρώτο καλάθι της Φενέρ! Ο Ντε Κολό το 12-5. Οι Τούρκοι πήραν μπρος και η α’ περίοδος έκλεισε στο 18-12. Ο Ντόρσεϊ 11 πόντους.

Με Τζόζεφ, Φουρνιέ, Ουόρντ, Πίτερς και Τζόουνς ο Ολυμπιακός στη β' περίοδο. Με Ουόρντ και Πίτερς ξανά σε διψήφια διαφορά οι «ερυθρόλευκοι» (22-12). Στο 26-12 οι Πειραιώτες, έχοντας πάρει πάλι τον έλεγχο! Ασταμάτητος ο Πίτερς για το 28-12! Με Σίλβα και Μπιμπέροβιτς μείωσε σε 29-17 η Φενέρ, αλλά ο φοβερός Πίτερς έκανε το 32-17! Οι Τούρκοι μπόρεσαν να ρίξουν ξανά τη διαφορά κάτω απ’ τους δέκα, 33-24, σκορ με το οποίο και ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. Ντόρσεϊ (11π.) και Πίτερς (9π.) πρώτοι σκόρερ του Ολυμπιακού (6/14 δίποντα, 4/12 τρίποντα, 9/14 βολές). Ο Μπιμπέροβιτς 8π. για τη Φενέρ (6/14 δίποντα, 3/14 τρίποντα, 3/5 βολές).

Ο Βεζένκοφ άνοιξε λογαριασμό στο β’ μέρος (36-24). Όπως και στο ξεκίνημα, ο Ολυμπιακός έκανε τρομερή αρχή και πήγε στο 42-24, με τον Γιασικεβίτσιους άρον-άρον να παίρνει τάιμ άουτ! Στο +20 (44-24) με τον Ντόρσεϊ! Με τρίποντα των Ντε Κολό και Μπιμπέροβιτς η Φενέρ πλησίασε σε 44-34. Ο Βεζένκοφ με δυο γρήγορα καλάθια αποκατέστησε την τάξη (48-34). Με τον Χόρτον Τάκερ μείωσαν ξανά οι Τούρκοι (48-39). Η ώρα του Φουρνιέ για το 51-39! Ο Βεζένκοφ είχε πάρει …φωτιά και ο Ολυμπιακός στο 56-41, με το οποίο και έληξε η γ’ περίοδος!

Ο Μπιμπέροβιτς με έξι πόντους στην έναρξη της τελευταίας περιόδου έκανε το 56-47. Ακόμη πιο κοντά οι Τούρκοι με τον Χόρτον Τάκερ (56-49). Μεγάλο τρίποντο εκεί ο Φουρνιέ για το 61-49! Ο Ολυμπιακός άντεξε στην πίεση της Φενέρ και ο Πίτερς με πέντε πόντους το 66-52! Ο Ουόρντ πήρε τη σκυτάλη για το 71-54! Δεν χανόταν πια το παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους» και ο απίστευτος Πίτερς το 74-56! Τελικό σκορ 79-61 με τρίποντο του Φουρνιέ!

Τα δεκάλεπτα: 18-12, 33-24, 56-41, 79-61

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 2, Γουορντ 10 (1), Βεζένκοφ 16 (2), Ντόρσεϊ 15 (2), Πίτερς 17 (3), Μιλουτίνοφ 6 (12ρ.), ΜακΚίσικ 1, Τζόουνς 2, Φουρνιέ 10 (3)



Φενερμπαχτσέ (Γιασικεβίτσιους): Μπόλντουϊν 10, Μέλι 7 (1), Χόρτον-Τάκερ 16 (1), Ντε Κολό 6 (2), Μπιμπέροβιτς 17 (4), Σίλβα 2, Μπιρτς 3

Image

Στον 10ο τελικό του ο Ολυμπιακός στη Euroleague, πάει για τον 4ο τίτλο

Οι ερυθρόλευκοι την Κυριακή (24/5, 21:00) θα παίξουν στον 10ο τελικό της ιστορίας τους στη Euroleague, με στόχο να σηκώσουν για 4η φορά το τρόπαιο, όπως το έκαναν το 1997 στη Ρώμη απέναντι στην Μπαρτσελόνα και στους back to back τίτλους του 2012 στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας και του 2013 στο Λονδίνο κόντρα στη Ρεάλ.

Ακόμα, ο Ολυμπιακός βρέθηκε στους τελικούς της διοργάνωσης το 1994 (Τελ Αβίβ), το 1995 (Σαραγόσα), το 2010 (Παρίσι), το 2015 (Μαδρίτη), το 2017 (Κωνσταντινούπολη) και το 2023 (Κάουνας), μένοντας εκεί ως φιναλίστ.

Από αυτούς τους τελικούς ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν στο τιμόνι της ομάδας το 2013, όπου και κατέκτησε τον τίτλο με τον Ολυμπιακό, καθώς και δέκα χρόνια μετά, το 2023 στο Κάουνας στην ήττα από τη Ρεάλ.

Αναλυτικά οι τελικοί του Ολυμπιακού: