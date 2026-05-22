Θύελλα αντιδράσεων για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Παρέμβαση Αρείου Πάγου και οργή στην Άγκυρα

Αντιδράσεις προκαλεί η αποφυλάκιση μετα απο 24 χρόνια του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου που έχει καταδικαστεί ως αρχηγός και ηθικός αυτουργός της τρομοκρατικής οργάνωσης της 17 Νοέμβρη.

Η εξέλιξη προκάλεσε την παρέμβαση του Αρείου Πάγου, που εξετάζει το ενδεχόμενο αναίρεσης της απόφασης.

Το γεγονός προκάλεσε την έντονη αντίδραση και της Άγκυρας, με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας να εκδίδει σχετική ανακοίνωση στην οποία και στηλιτεύει την απόφαση.



Η τουρκική διπλωματία καταδικάζει έντονα την εξέλιξη, τονίζοντας ότι ο ηγέτης της οργάνωσης «17 Νοέμβρη» είχε καταδικαστεί για σειρά επιθέσεων και δολοφονιών που στόχευσαν Τούρκους διπλωμάτες στην Αθήνα τη δεκαετία του ’90.

Στην ανακοίνωση, γίνεται ειδική αναφορά στη δολοφονία του ακόλουθου Τύπου της τουρκικής πρεσβείας Çetin Görgü το 1991, στην απόπειρα δολοφονίας του διπλωμάτη Deniz Bölükbaşı την ίδια χρονιά, καθώς και στη δολοφονία του συμβούλου της πρεσβείας Haluk Sipahioğlu το 1994.

