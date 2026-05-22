Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου: «Η ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου δεν είναι πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα»

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου με ανακοίνωση του εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του και την ανησυχία του, μετά την επίσκεψη του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη στο Ηράκλειο. «Η δημόσια δέσμευση του Υπουργού κ. Γεωργίου Φλωρίδη, για την ανέγερση του νέου Δικαστικού Μεγάρου αλλά χωρίς συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έναρξης κ αποπεράτωσης του έργου, μας δημιουργεί έντονο προβληματισμό και ανησυχία καθώς έχουν παρέλθει πολλά χρόνια απραξίας ενώ ανάλογες υποσχέσεις έχουν δοθεί από πολλούς Υπουργούς Δικαιοσύνης», υπογραμμίζει στην ανακοίνωση του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου:

Την 18η Μαΐου 2026 και ώρα 13.00, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη, στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης, κ. Γεωργίου Φλωρίδη, του Περιφερειάρχη, κ. Σταύρου Αρναουτάκη, του Δημάρχου Ηρακλείου, κ. Αλέξη Καλοκαιρινό, βουλευτών της Π.Ε. Ηρακλείου, των προϊσταμένων των Δικαστικών και Εισαγγελικών αρχών, εκπροσώπων του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και εκπροσώπων των Δικαστικών Υπαλλήλων. Στη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκαν:



1. Το ΠΑΓΙΟ και ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου για την ανέγερση του ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ. Ενός δικαστικού Μεγάρου σύγχρονου, λειτουργικού κ ασφαλούς όπου η απονομή της Δικαιοσύνης και η εφαρμογή των Νόμων, θα εναρμονίζεται με τις εξελίξεις του σύγχρονου κόσμου, με τη χρήση της τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.



Η πρόεδρος του Δ.Σ.Η., τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις τόσο με τον υπουργό Δικαιοσύνης όσο και με τον Υπουργό Υποδομών για τη δέσμευση και την αποσαφήνιση του χρονοδιαγράμματος όπως και των επόμενων ενεργειών των.



Η ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ στο Ηράκλειο, δεν είναι ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ αλλά ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ και μάλιστα επιτακτική.



2. Ωστόσο για το ενδιάμεσο διάστημα, απαιτείται, έστω και προσωρινά, λύση για τη στέγαση των δικαστικών υπηρεσιών και την εξεύρεσή ακροατηρίων ώστε να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες και να υπάρξει μία σχετική αποσυμφόρηση-αποσυμπίεση της υπάρχουσας κατάστασης, η οποία μετά την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας και την αλλαγή στο Δικαστικό Χάρτη επιδεινώθηκε επί τα χείρω. Ειδικά τις ημέρες εκδίκασης ποινικών υποθέσεων ή συνεδριάσεων του πολιτικού Εφετείου η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη.



Για το λόγο αυτό ο Δ.Σ.Η. μαζί με τις τοπικές δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, διεκδικούν κ΄ επιδιώκουν, άμεσες λύσεις για την αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης καθώς η εκδίκαση των υποθέσεων και συνακόλουθα της Απονομής της Δικαιοσύνης, διεξάγεται σήμερα σε τριτοκοσμικές συνθήκες που δεν τιμούν κανέναν καθώς το υπάρχον Δικαστικό Μέγαρο εκτός του ό,τι είναι ένα κτίριο μικρό και πεπαλαιωμένο, είναι δυσλειτουργικό, ανασφαλές κ επικίνδυνο δεν πληροί δε, καμία προϋπόθεση συνύπαρξης τόσων ανθρώπων και μάλιστα σε καθημερινή βάση.



3. Σχετικά με τις εξαγγελλόμενες χρηματοδοτήσεις για τη θωράκιση και συντήρηση του υπάρχοντος κτιρίου, ο Δ.Σ.Η. κρίνει ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση πλην όμως αναμένει να δει και την υλοποίηση των δεσμεύσεων αυτών.



4. Τέλος τονίζεται ότι ο Δ.Σ.Η είναι κατηγορηματικά αντίθετος σε οποιανδήποτε προσωρινή ή χρονικά μακρότερη παραχώρηση του χώρου στον οποίον πρόκειται να ανεγερθεί το νέο Δικαστικό Μέγαρο.



Oλα τα ανωτέρω ζητήματα θα βρεθούν στο επίκεντρο των διεκδικήσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου το προσεχές διάστημα, με την αξιοποίηση κάθε πρόσφορου μέσου.



