Ρέθυμνο: Ανακοινώθηκε η δημιουργία του νεοσύστατου Συλλόγου Καλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου

Ανακοινώθηκ εη δημιουργία του νεοσύστατου Συλλόγου Καλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου, Ρεθύμνου, μετά τις εκλογές της Κυριακής 29ης Μαρτίου 2026.



Η σύσταση του νέου συλλόγου ολοκληρώθηκε με την εκλογή και συγκρότηση του ακόλουθου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τα οποία αναλαμβάνουν να θέσουν τα θεμέλια αυτής της νέας πολιτιστικής προσπάθειας:



Πρόεδρος: Στέλιος Σταματογιαννάκης



Αντιπρόεδρος: Στρατής Μαμαλάκης



Ταμίας: Μιχάλης Παυλάκης



Γραμματέας: Βασίλης Μακεδάκης



Αναπληρωματικό μέλος : Αλέξανδρος Παπαδάκης

Ελεγκτική Επιτροπή:



Βαγγέλης Γκαλονάκης



Ιωάννης Μακριδάκης,



Παπά Στεφανής Νικάς

Στην ίδια ανακοινωση αναφέρονται ακόμη τα εξής:

''Ο Δήμος Αγίου Βασιλείου αποτελεί έναν τόπο με βαθιά και ξεχωριστή μουσική και πολιτιστική ταυτότητα. Έναν τόπο που έχει αφήσει το δικό του ανεξίτηλο στίγμα στην κρητική παράδοση, κρατώντας ζωντανό το πνεύμα της Κρήτης.

Ο σύλλογός μας φιλοδοξεί να ενώσει όλους τους καλλιτέχνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου, να διατηρήσει και να αναδείξει αυτή τη βαριά πολιτιστική κληρονομιά και ταυτόχρονα να δώσει χώρο και δύναμη στη νέα γενιά να εκφραστεί.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ζωντανού πυρήνα πολιτισμού και συνεργασίας, ενός τόπου συνάντησης όπου η εμπειρία των παλαιότερων θα συναντά τη δημιουργικότητα των νέων, ώστε η παράδοση να μην μένει στάσιμη, αλλά να διδάσκεται, να μεταδίδεται και να εξελίσσεται, συνεχίζοντας να εμπνέει και τις επόμενες γενιές.

Καλούμε όλους τους καλλιτέχνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου να γίνουν μέρος αυτής της κοινής προσπάθειας.

Οι συναντήσεις και οι πρόβες του συλλόγου πραγματοποιούνται προσωρινά στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μιξορρούματος, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά για τη ζεστή φιλοξενία και τη διαρκή στήριξή του.

Μείνετε συντονισμένοι, καθώς στο άμεσο μέλλον ετοιμάζουμε σημαντικές δράσεις.''

