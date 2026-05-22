Δήμος Πλατανιά: Παράδοση δύο υπηρεσιακών ποδήλατων, στην Τουριστική Αστυνομία Χανίων

Ο Δήμος Πλατανιά προχώρησε σήμερα, Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, στο Δημοτικό Κατάστημα Γερανίου, στην παράδοση δύο (2) πλήρως εξοπλισμένων ειδικων-υπηρεσιακων ποδηλάτων στην Τουριστική Αστυνομία Χανίων.

Τα ποδήλατα θα αξιοποιηθούν για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Υπηρεσίας , συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη αστυνόμευση και στην ενίσχυση της προστασίας πολιτών και περιουσιών στις περιοχές του Δήμου Πλατανιά, ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Πλατανιά με την Ελληνική Αστυνομία, με στόχο την αναβάθμιση του αισθήματος ασφάλειας κατοίκων και επισκεπτών ενώ η συντήρηση του εξοπλισμού, θα πραγματοποιείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Μαλανδράκης Ιωάννης τόνισε “...η ασφάλεια των δημοτών και των επισκεπτών αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, επισημαίνοντας πως ο Δήμος συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις Υπηρεσίες που συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία και την προστασία της τοπικής κοινωνίας...”

Από την πλευρά της, η Διοικήτρια της Τουριστικής Αστυνομίας Χανίων, Αστυνόμος Β’ κ. Γαβριήλ Άλκηστις , ευχαρίστησε τον Δήμο Πλατανιά για τη συνεργασία και τη στήριξη, υπογραμμίζοντας ότι ο συγκεκριμένος εξοπλισμός θα ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την παρουσία της Υπηρεσίας στις τουριστικές περιοχές του Δήμου.

Ενώ ο Εντεταλμένος Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης κ. Πέτρος Μαρινάκης , σημείωσε ότι «.. η προμήθεια και παράδοση των δυο ποδηλάτων μας, ήταν στο πρόγραμμα Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής που υλοποίει ο Δήμος Πλατανιά, σε συνέχεια και άλλων δράσεων και πρωτοβουλιών που λαμβάνει συνεχώς…».

Παρόντες κατά την παράδοση ήταν, ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρογιαννάκης Στυλιανός και ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας κ. Κουτσαυτάκης Αρτέμιος.