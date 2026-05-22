Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου: Μαθητές δημιούργησαν την ταινία “WE ARE IN THE MOVIES”. 
clock 19:37 | 22/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Το τμήμα Θεάτρου – Κινηματογράφου του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, στα πλαίσια της σχολικής χρονιάς 2025-26, υλοποιεί μια σπονδυλωτή ταινία μεγάλου μήκους με τίτλο:   “WE ARE IN THE MOVIES”. 

Οι μαθητές εμπνέονται από θρυλικές στιγμές του παγκόσμιου κινηματογράφου και αποδίδουν με τη δική τους υποκριτική και σκηνοθετική ικανότητα αξέχαστες σκηνές από ταινίες όπως : Καζαμπλάνκα, Ο Ταξιτζής, Τρούμαν Σόου, Φόρεστ Γκαμπ, Όσα Παίρνει ο Άνεμος, Η Λεωφόρος της Δύσης, Ψυχώ, Μερικοί το Προτιμούν Καυτό, Επιθεωρητής Κάλαχαν, Ο Μάγος του Οζ κ.ά.

Στην παραγωγή αυτή εμπλέκονται και μαθητές από τις άλλες ειδικότητες (χορός – εικαστικά), οι οποίοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν.

Η επίσημη παρουσίαση και προβολή της ταινίας “WE ARE IN THE MOVIES” θα γίνει στον κινηματογράφο Βιτσέντζο Κορνάρο, την Κυριακή 24 Μαΐου στις 4 το απόγευμα. 
Ιδέα – Συντονισμός – Επίβλεψη

Μανόλης Σφακιανάκης 

Καθηγητής Κινηματογράφου 

Τμήμα Θεάτρου – Κινηματογράφου Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου

καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου Ταινία
