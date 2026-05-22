Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου: Μαθητές δημιούργησαν την ταινία “WE ARE IN THE MOVIES”. 

Το τμήμα Θεάτρου – Κινηματογράφου του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου, στα πλαίσια της σχολικής χρονιάς 2025-26, υλοποιεί μια σπονδυλωτή ταινία μεγάλου μήκους με τίτλο: “WE ARE IN THE MOVIES”.
Οι μαθητές εμπνέονται από θρυλικές στιγμές του παγκόσμιου κινηματογράφου και αποδίδουν με τη δική τους υποκριτική και σκηνοθετική ικανότητα αξέχαστες σκηνές από ταινίες όπως : Καζαμπλάνκα, Ο Ταξιτζής, Τρούμαν Σόου, Φόρεστ Γκαμπ, Όσα Παίρνει ο Άνεμος, Η Λεωφόρος της Δύσης, Ψυχώ, Μερικοί το Προτιμούν Καυτό, Επιθεωρητής Κάλαχαν, Ο Μάγος του Οζ κ.ά.
Στην παραγωγή αυτή εμπλέκονται και μαθητές από τις άλλες ειδικότητες (χορός – εικαστικά), οι οποίοι εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν.
Η επίσημη παρουσίαση και προβολή της ταινίας “WE ARE IN THE MOVIES” θα γίνει στον κινηματογράφο Βιτσέντζο Κορνάρο, την Κυριακή 24 Μαΐου στις 4 το απόγευμα.
Ιδέα – Συντονισμός – Επίβλεψη
Μανόλης Σφακιανάκης
Καθηγητής Κινηματογράφου
Τμήμα Θεάτρου – Κινηματογράφου Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ηράκλειο: Βαρύ κατηγορητήριο για τους 16 του διπλού κυκλώματος ναρκωτικών
Νέα συνάντηση Πλεύρη με αυτοδιοίκηση για τη δομή μεταναστών – Στο “κόκκινο” οι αντιδράσεις
ΡΑΔΙΟ ΚΡΗΤΗ 101,5: Ευχές και μηνύματα αγάπης, για τα 37α γενέθλια του σταθμού