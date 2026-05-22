Ι.Αρώνης: ''Ανοιξε ο δρόμος για την κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου του Ερασιτέχνη ΟΦΗ'' (βίντεο)

Ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ πολύ σύντομα θα αποκτήσει το δικό του Αθλητικό Κέντρο. Ο αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη ΟΦΗ, Γιάννης Αρώνης μιλώντας στο ράδιο Κρήτη αποκάλυψε τις ευχάριστες εξελίξεις για το σύλλογο με την επίσημη παραχώρηση από την ΕΤΑΔ, μεγάλης έκτασης στην Αμμουδάρα, στο χώρο όπου βρίσκεται το παλιό γήπεδο του Ερασιτέχνη ΟΦΗ για μακρά χρονική περίοδο



‘’ Μετά την παραχώρηση του χώρου από την ΕΤΑΔ, ανοίγει ο δρόμος για να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο, που τόσο έχει ανάγκη ο Ερασιτέχνης ΟΦΗ και οι περίπου 2.000 αθλητές του ‘’τόνισε ο κ.Αρώνης.



Παράλληλα ευχαρίστησε τον Βουλευτή Ηρακλείου Μάξιμο Σενετάκη, που ασχολήθηκε για μεγαλο χρονικό διάστημα με το θέμα και βοήθησε στην παραχώρηση του χώρου από την ΕΤΑΔ στον Ερασιτέχνη ΟΦΗ, καθώς και την διευθύνουσα σύμβουλο της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου.



Ο αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη ΟΦΗ αναφέρθηκε επίσης και στα προβλήματα της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου καθώς και στο τμήμα μπάσκετ του ΟΦΗ



