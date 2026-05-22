Ο Τραμπ μπορεί να χάσει τον γάμο του γιου του λόγω του πολέμου με το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπανέφερε χθες, Πέμπτη, ότι ενδέχεται να μην παραστεί στον γάμο του γιου του, Ντον Τραμπ Τζούνιορ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για το ερχόμενο σαββατοκύριακο, σημειώνοντας πως η χρονική συγκυρία είναι «κακή», κυρίως εξαιτίας της έντασης και του πολέμου με το Ιράν.

«Θα ήθελα πολύ να πάω. Θα γίνει σε στενό κύκλο, θα προσπαθήσω να πάω», είπε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Του είπα ‘δεν είναι καλή στιγμή για μένα. Έχω αυτό το πράγμα που το λένε Ιράν κι άλλα πράγματα’», συνέχισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ή Ντον ο νεότερος όπως τον λένε, θα παντρευτεί την Μπετίνα Άντερσον στις Μπαχάμες το σαββατοκύριακο, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε αμερικανικά ΜΜΕ. Πρόκειται για τον δεύτερο γάμο του.

Σε αυτή την περίπτωση «όπως κι αν έχει χάνω. Αν πάω, θα πέσουν να με φάνε. Αν δεν πάω, θα πέσουν να με φάνε–τα fake news (σ.σ. τα μέσα ενημέρωσης των ‘ψευδών ειδήσεων’) φυσικά», συμπλήρωσε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους.

Ο ρεπουμπλικάνος είναι πατέρας πέντε παιδιών που απέκτησε έπειτα από τρεις γάμους. Είπε πάντως πως εύχεται στον μεγαλύτερο γιο του «πολύ καλό» γάμο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος, 48 ετών, διευθύνει μαζί με τον αδελφό του Έρικ Τραμπ την εταιρεία Trump Organization, σχήμα που διακρατεί ακίνητα, ξενοδοχεία και άλλους πόρους του πατέρα τους. Έχει επίσης διάφορες άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Είναι πύρινος υποστηρικτής της πολιτικής του πατέρα του και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να κατέβει στην πολιτική.