Φαράγγι Σαμαριάς: Κλείνει το Σάββατο εξαιτίας του καιρού

Κλειστό θα παραμείνει το Φαράγγι της Σαμαριάς το Σάββατο (23.05) καθώς ο καιρός στην περιοχή αναμένεται να παρουσιάσει έντονη επιδείνωση.

Πιο συγκεκριμένα:

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για αύριο, Σάββατο 23 Μαΐου 2026, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή/και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 16 mm, για την περιοχή της Σαμαριάς έως 21 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 22 mm και λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι άνω των εγκεκριμένων ορίων για την λειτουργία του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων.

ανακοινώνει ότι, το φαράγγι της Σαμαριάς θα είναι παραμείνει κλειστό για τους επισκέπτες το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 και από τις δύο εισόδους του.

