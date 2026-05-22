Ειρήνη Αγαπηδάκη: Στο νοσοκομείο μετά από ξαφνική αδιαθεσία στη Βουλή

Στο ιατρείο της Βουλής μεταφέρθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη καθώς ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναπληρώτρια υπουργός Υγείας παρουσίασε δύσπνοια και διαπιστώθηκε ότι έχει χαμηλό επίπεδο οξυγόνου.

Εκλήθη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφθασε άμεσα στη Βουλή, παρέλαβε την Ειρήνη Αγαπηδάκη και την μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

