ΠΑΡ.22 Μαΐ 2026 20:46
UEFA: Νέοι περιορισμοί στην πολυϊδιοκτησία
clock 19:24 | 22/05/2026
newsroom ekriti.gr

Νέους περιορισμούς σχετικά με πολυϊδιοκτησία και τη διοίκηση των συλλόγων εισήγαγε η εκτελεστική επιτροπή της UEFA. 

 Ο νέος κανονισμός «UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations - Edition 2026», ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2026.

 Όπως αναφέρει η ιταλική εξειδικευμένη ιστοσελίδα calico e finanza, η εισαγωγή του άρθρου 64 αλλάζει τίτλο και προσέγγιση: δεν αφορά πλέον μόνο τον «τελικό ελέγχοντα» (ultimate controlling party) και τον τελικό δικαιούχο, αλλά περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο αφιερωμένο στην «Ιδιοκτησία και διακυβέρνηση/διοίκηση» (Ownership and governance). 

 Πλέον οι σύλλογοι θα πρέπει να δηλώνουν όχι μόνο ποιος ελέγχει οικονομικά την εταιρεία, αλλά και τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διακυβέρνηση /διοίκηση -διοικητικά, διαχειριστικά και εποπτικά όργανα- καθώς και να κοινοποιούν με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τυχόν εταιρικές αλλαγές που μεσολάβησαν μεταξύ του κλεισίματος του ισολογισμού και της υποβολής των εγγράφων στην UEFA. 

