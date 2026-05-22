ΠΑΡ.22 Μαΐ 2026 20:46
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Εργοτέλης: Και επίσημα νέος προπονητής ο Μανώλης Σουτζής
ΣΟΥΤΖΗΣ
clock 19:44 | 22/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Μανώλης Σουτζής είναι και επίσημα ο νέος προπονητής του Εργοτέλη, καθώς οι «κιτρινόμαυροι» ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Ηρακλειώτη τεχνικό.

Ο Σουτζής επιστρέφει σε έναν σύλλογο που υπηρέτησε με μεγάλη προσφορά ως ποδοσφαιριστής ενώ ήταν και βοηθός προπονητή στην εποχή Ταουσιάνη.

Η ανακοίνωση

Ο ΓΣ Εργοτέλης ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μανώλη Σουτζή, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Ηρακλειώτης τεχνικός επιστρέφει στον Εργοτέλη, έναν Σύλλογο με τον οποίο συνδέεται άρρηκτα, έχοντας γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Ως αρχηγός της ομάδας, αποτέλεσε βασικό μέλος της ιστορικής ανόδου του Εργοτέλη στην Α’ Εθνική το 2004, οδηγώντας την ομάδα στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του πορείας αγωνίστηκε επίσης στον Ηρόδοτο, την ΕΑΡ και τον ΠΟΑ.

Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε το 2010 με πρώτο σταθμό τον Ζαρό και στη συνέχεια εργάστηκε με επιτυχία σε αρκετές ομάδες των εθνικών κατηγοριών, όπως ο Ερμής Ζωνιανών, η Δόξα Γαλιάς, η Δαμάστα, ο ΠΟΑ, ο Πόρος, ο Αλμυρός και ο Γιούχτας, καταγράφοντας σημαντικές παρουσίες και διακρίσεις.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μανόλης Σουτζής Εργοτέλης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis