Εργοτέλης: Και επίσημα νέος προπονητής ο Μανώλης Σουτζής

Ο Σουτζής επιστρέφει σε έναν σύλλογο που υπηρέτησε με μεγάλη προσφορά ως ποδοσφαιριστής ενώ ήταν και βοηθός προπονητή στην εποχή Ταουσιάνη.

Η ανακοίνωση



Ο ΓΣ Εργοτέλης ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας του με τον Μανώλη Σουτζή, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Ηρακλειώτης τεχνικός επιστρέφει στον Εργοτέλη, έναν Σύλλογο με τον οποίο συνδέεται άρρηκτα, έχοντας γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Ως αρχηγός της ομάδας, αποτέλεσε βασικό μέλος της ιστορικής ανόδου του Εργοτέλη στην Α’ Εθνική το 2004, οδηγώντας την ομάδα στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου. Κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του πορείας αγωνίστηκε επίσης στον Ηρόδοτο, την ΕΑΡ και τον ΠΟΑ.

Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε το 2010 με πρώτο σταθμό τον Ζαρό και στη συνέχεια εργάστηκε με επιτυχία σε αρκετές ομάδες των εθνικών κατηγοριών, όπως ο Ερμής Ζωνιανών, η Δόξα Γαλιάς, η Δαμάστα, ο ΠΟΑ, ο Πόρος, ο Αλμυρός και ο Γιούχτας, καταγράφοντας σημαντικές παρουσίες και διακρίσεις.