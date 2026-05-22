Περού: Πληρωμένοι εκτελεστές δολοφόνησαν δήμαρχο

Ένοπλοι που φέρονται να δρούσαν ως πληρωμένοι δολοφόνοι πυροβόλησαν και σκότωσαν δήμαρχο σε περιοχή του βόρειου Περού, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών την Πέμπτη. Το περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει την περαιτέρω έξαρση της εγκληματικότητας στη χώρα, η οποία αποτελεί το βασικό ζήτημα ανησυχίας για τους πολίτες ενόψει του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 7 Ιουνίου.

Η δολοφονία του Βίκτορ Φέβρε, 44 ετών, δημάρχου στην περιφέρεια Βεϊντεσέις δε Οκτούβρε (26ης Οκτωβρίου), στην επαρχία Πιούρα, είναι η τρίτη αιρετού της αυτοδιοίκησης που αποδίδεται στο οργανωμένο έγκλημα από την αρχή της χρονιάς.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από τοπικά ΜΜΕ δείχνουν τους φερόμενους ως δράστες, που είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους φορώντας καπελάκια, να τρέπονται σε φυγή με μοτοσικλέτα αφού «έκαναν κόσκινο με σφαίρες» το θύμα, σύμφωνα με την εισαγγελία. Ο δήμαρχος πήγαινε στο γραφείο του όταν υπέστη την επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέσων ενημέρωσης, υπέκυψε κατά τη διακομιδή του σε κέντρο υγείας.

Καταδικάζοντας τη δολοφονία, ο δήμος της 26ης Οκτωβρίου σημείωσε πως οι «περιστάσεις» του εγκλήματος αποτελούν αντικείμενο έρευνας που διενεργείται. Η αυτοδιοίκηση στην Πιούρα εξέφρασε από την πλευρά της την αλληλεγγύη της στην οικογένεια του δημάρχου.

Η Πιούρα, που γειτονεύει με τον Ισημερινό, είναι ανάμεσα στις περιοχές του Περού που πλήττονται σκληρότερα από τις εκβιάσεις, τις δολοφονίες από πληρωμένα πιστόλια και άλλα κακουργήματα αποδιδόμενα στο οργανωμένο έγκλημα.

Η υποψήφια της δεξιάς για την προεδρία Κέικο Φουχιμόρι υπόσχεται να αντιμετωπίσει την εγκληματικότητα με «σιδηρά πυγμή». Ο αντίπαλός της, ο υποψήφιος παράταξης της ριζοσπαστικής αριστεράς Ρομπέρτο Σάντσες, προτείνει αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος ώστε να μπορούν να συμμετέχουν οι ένοπλες δυνάμεις στον αγώνα εναντίον των συμμοριών.

#ATENCIÓN Cámaras de seguridad muestran el seguimiento de los presuntos sicarios que asesinaron al alcalde de Veintiséis de Octubre (Piura), Víctor Hugo Febre.







El alcalde se dirigía a su casa cuando fue interceptado por los criminales, quienes lanzaron una primera ráfaga de… pic.twitter.com/FMkm1vbdBS — Omar Chira Fernández (@chira_fernandez) May 21, 2026

Κατά δεδομένα της αστυνομίας, ο δείκτης των ανθρωποκτονιών στο Περού ανέρχεται σε 10,7 ανά 100.000 κατοίκους.

Οι δολοφονίες αυξήθηκαν από περίπου 1.000 το 2018 σε 2.600 και πλέον το 2025, οι καταγγελίες για εκβιάσεις υπεροκταπλασιάστηκαν.

