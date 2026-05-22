Ρέθυμνο: "Καμπάνα" προφυλάκισης για τα αδέλφια που τρομοκρατούσαν το Αμάρι

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση που απασχολεί τις τελευταίες ημέρες τις περιοχές του Αμαρίου και των Βοριζίων, καθώς προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο από τους τρεις συγγενείς που κατηγορούνται για σωρεία σοβαρών πράξεων σε βάρος κατοίκων της ενδοχώρας του Ρεθύμνου.

Πρόκειται για δύο αδέλφια, 44 και 39 ετών, οι οποίοι απολογήθηκαν σήμερα ενώπιον της Ανακρίτριας Ρεθύμνου, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για την υπόθεση που βρίσκεται στο μικροσκόπιο των διωκτικών αρχών. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποφασίστηκε η προφυλάκισή τους.

Αντίθετα, ο 43χρονος συγγενής τους και συγκατηγορούμενος στην ίδια υπόθεση δεν απολογήθηκε, καθώς λίγο πριν τη διαδικασία παρουσίασε πρόβλημα υγείας και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου παραμένει για νοσηλεία. Η απολογία του αναμένεται να οριστεί εκ νέου, ανάλογα με την κατάσταση της υγείας του και τις οδηγίες των γιατρών.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί περιλαμβάνει βαρύ κατηγορητήριο, με τις αρχές να διερευνούν περιστατικά που σχετίζονται με εκβιαστικές συμπεριφορές, απειλές, επιθέσεις, φθορές και παρεμβάσεις σε ιδιοκτησίες, με κατοίκους χωριών της ευρύτερης περιοχής να εμφανίζονται ως καταγγέλλοντες.

Η υπερασπιστική τους γραμμή κινήθηκε σε κοινό πλαίσιο, με τους κατηγορούμενους να υποστηρίζουν πως η υπόθεση είναι αποτέλεσμα οργανωμένης προσπάθειας κατοίκων της περιοχής να πλήξουν και να απομακρύνουν την οικογένεια από τα Βορίζια.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τα φερόμενα θύματα προέρχονται κυρίως από χωριά του Δήμου Αμαρίου, με κατοίκους να καταγγέλλουν ένα κλίμα πίεσης και φόβου απέναντι σε όσους δεν συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις των κατηγορουμένων.

