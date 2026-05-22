Πανεπιστήμιο Κρήτης: Έναρξη λειτουργίας του Συνεργαζόμενου Κέντρου του ΠΟΥ για την Ποιότητα Φροντίδας και τις Ανθρωποκεντρικές Πολιτικές Υγείας στην Ιατρική Σχολή

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαΐου 2026, η επίσημη τελετή έναρξης λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης ως Συνεργαζόμενο Κέντρο του ΠΟΥ (WHO Collaborating Centre) για την Ποιότητα Φροντίδας και τις Ανθρωποκεντρικές Πολιτικές Υγείας, για τα επόμενα τέσσερα έτη.



Χαιρετισμό απηύθυναν η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, κα. Χριστίνα-Μαρία Κράββαρη, εκ μέρους του Περιφερειάρχη Κρήτης ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης κ. Γεώργιος Πιτσούλης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητής κ. Γιώργος Κοντάκης, η Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής και Διευθύντρια του Κέντρου Καθηγήτρια κα. Ελένη Παπαδάκη, ο Διοικητής της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Νεκτάριος Παπαβασιλείου, καθώς και ο Επικεφαλής του Γραφείου του ΠΟΥ στην Αθήνα για την Ποιότητα Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών, κ. João Breda. Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της Πολιτείας, Κοινωνικών Φορέων της Κρήτης, καθώς και μέλη της Ακαδημαϊκής, Επιστημονικής και Υγειονομικής κοινότητας.



Στο πρώτο μέρος της τελετής, ο Ομότιμος Καθηγητής και συνδιευθυντής του Κέντρου κ. Χρήστος Λιονής, παρουσίασε το όραμα και τους στρατηγικούς στόχους του νέου Κέντρου, ενώ ο Δρ. João Breda αναφέρθηκε στην ποιότητα φροντίδας ως βασικό πυλώνα της ανθρωποκεντρικής προσέγγισης του ΠΟΥ.



Ακολούθησε η παρουσίαση και η ομιλία της Κεντρικής Ομιλήτριας Δρ. Kristine Sørensen, Ιδρύτριας του Global Health Literacy Academy, Executive Chair του Health Literacy Europe και της International Health Literacy Association, με θέμα «Health Literacy National Policies in the WHO European Region», υπό το συντονισμό της Κοσμήτορος.



Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με χαιρετισμό και θερμές ευχαριστίες προς τους συμμετέχοντες και τους προσκεκλημένους από την Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής και Διευθύντρια του Κέντρου, Καθηγήτρια κ. Ελένη Παπαδάκη.

Image

Ακολούθησε το Εργαστήριο «3PH Regional Workshop: Consultation on Health Literacy», υπό τον συντονισμό του Γραφείου του ΠΟΥ στην Αθήνα για την Ποιότητα Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών και σε συνεργασία με την 7η ΥΠΕ και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης.



Ο Δρ. João Breda παρουσίασε τους στρατηγικούς άξονες και την πρόοδο της πρωτοβουλίας PH3, καθώς και τα βασικά στοιχεία του υπό διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Εγγραμματοσύνη Υγείας (health literacy) στην Ελλάδα. Ακολούθως, η Δρ. Κωνσταντίνα Βασιλείου, Project Officer του ΠΟΥ στην Αθήνα για την Ποιότητα Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών, ανέλυσε την ενότητα «Health Literacy and Policy», δίνοντας έμφαση στις πολιτικές διαστάσεις και στην ενσωμάτωση της εγγραμματοσύνης υγείας στα εθνικά συστήματα υγείας.

Image

Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με διαδραστική συζήτηση και ομαδική εργασία (focus group discussion) σε επιμέρους θεματικά εργαστήρια (breakout sessions), με τη συμμετοχή των παρευρισκομένων και τον συντονισμό της Δρ Κωνσταντίνας Βασιλείου και της κας Ελευθερίας Γκίνη, συμβούλου του ΠΟΥ στην Αθήνα, για την Ποιότητα Φροντίδας και την Ασφάλεια των Ασθενών.



Η τελετή ολοκληρώθηκε με παρουσίαση εμπειριών και δράσεων για την εγγραμματοσύνη υγείας στην Ελλάδα, υπό τον συντονισμό του Ομότιμους Καθηγητή και συνδιευθυντή του Κέντρου κ. Χρήστου Λιονή. Στην ενότητα αυτή συμμετείχαν η Δρ Σοφία Παπαδάκη, ερευνήτρια του Εργαστηρίου Υγείας και Κοινωνίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος του Συνεργαζόμενου Κέντρου του ΠΟΥ, η κα Ευτυχία Στειακάκη, Καθηγήτρια Παιδιατρικής Αιματολογίας και Ογκολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και μέλος του Συνεργαζόμενου Κέντρου του ΠΟΥ, καθώς και η Δρ. Μαρία Μίχου, ερευνήτρια του Εργαστηρίου Ανθρωποοικολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.



Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς όλους τους συμμετέχοντες και τους προσκεκλημένους. Η ίδρυση του Συνεργαζόμενου Κέντρου του ΠΟΥ αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το Πανεπιστήμιο, την Κρήτη και τη χώρα, ενισχύοντας τον διεθνή ρόλο της Ελλάδας στην προαγωγή ποιοτικών και ανθρωποκεντρικών συστημάτων υγείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ