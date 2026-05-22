H Ρεάλ Μαδρίτης αντίπαλος του Ολυμπιακού στον τελικό της Euroleague

Η πολυνίκης του θεσμού Ρεάλ Μαδρίτης είχε το... know how στον χρονικά δεύτερο ημιτελικό του φάιναλ φορ της Euroleague, για να πάρει την πρόκριση στον 22ο τελικό της Ιστορίας της, όπου θα βρει απέναντι της τον Ολυμπιακό (24/5, 21:00).

Η «Βασίλισσα της Ευρώπης» αναδείχθηκε νικήτρια στον ισπανικό «εμφύλιο» του Telekom Center Athens και με το τελικό 105-90 επι της Βαλένθια πήρε το εισιτήριο για την «μάχη» του τίτλου, όπου θα διεκδικήσει το 12ο τρόπαιο της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση κόντρα στους «ερυθρόλευκους», με τους οποίους έχουν αναμετρηθεί τέσσερις φορές στο παρελθόν στην καταληκτική αναμέτρηση και τελευταία το 2023 (1995, 2013, 2015, 2023), όταν το «σήκωσαν» για τελευταία φορά οι Μαδριλένοι.

Το ξεκίνημα του ματς ήταν πολύ... μουδιασμένο για την πρωτάρα Βαλένθια, γεγονός που εκμεταλλεύθηκε η Ρεάλ βρίσκοντας ρυθμό από το τρίποντο. Οι άμυνες ήταν σε μεγάλο βαθμό... απούσες στη συνέχεια, με τους Βαλενθιάνους πάντως να βρίσκουν λύσεις τελειώνοντας την πρώτη περίοδο στο +2 (28-26).

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, όμως, η Ρεάλ... εξερράγη. Με ασύλληπτο βομβαρδισμό από τα 6,75 μ. και κορυφαίο συνολικά τον Χεζόνια, οι Μαδριλένοι πήραν εκ νέου τα ηνία του ματς, εκτοξεύοντας τη διαφορά μέχρι το +12 (47-59) πριν η Βαλένθια το... μαζέψει στο φινάλε. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ρεάλ είχε σε κάποιο σημείο 10/15 τρίποντα, πετυχαίνοντας συνολικά 36 πόντους στο δεκάλεπτο (56-62)!

Παρότι οι Μαδριλένοι δεν συνέχισαν το ίδιο εύστοχοι από μακριά στην τρίτη περίοδο, όχι μόνο προστάτεψαν το προβάδισμά τους αλλά το αύξησαν κιόλας, με μεγάλο όπλο τα επιθετικά ριμπάουντ. Ανανεώνοντας συνεχώς τις επιθέσεις τους και με κρυφά όπλα τους Φελίζ, Μαλεντόν και Ντεκ, οι «μπλάνκος» έφτασαν μέχρι και στο +16, πριν ο Κοστέλο μειώσει σε 73-86 λίγο πριν από τη λήξη του δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, όμως, η Ρεάλ υπέστη νέο μεγάλο πλήγμα στους ψηλούς της, καθώς ο μοναδικός καθαρόαιμος σέντερ που της έχει απομείνει (λείπουν οι Ταβάρες και Λεν), ο Γκαρούμπα, τραυματίστηκε, μάλλον σοβαρά, καθώς έφυγε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια χωρίς να μπορεί καν να πατήσει το αριστερό του πόδι...

Έστω και έτσι, όμως, η Ρεάλ άντεξε, χάρη και στην εμφανή έλλειψη ψυχραιμίας από την πλευρά της Βαλένθια. Φτάνοντας τα 19 επιθετικά ριμπάουντ (!) και με τον Καμπάτσο να μοιράζει ασίστ, οι Μαδριλένοι κρατήθηκαν μπροστά μέχρι το τέλος, φτάνοντας σε μια πέρα ως πέρα δίκαιη επικράτηση, ενώ στα τελευταία δευτερόλεπτα έδειξε να τραυματίζεται και ο Φελίζ...

Τα δεκάλεπτα: 28-26, 56-62, 73-86, 90-105

ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπάντιο 6, Τέιλορ 11 (6 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ρίβερς 15 (5/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές), Πραντίγια 15 (4/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Ντε Λαρέα 3, Κι 13 (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μοντέρο 15 (3/8 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 9 ασίστ), Μουρ, Σακό 6 (4 ριμπάουντ), Τόμπσον 3, Κόστελο 3

ΡΕΑΛ (Σκαριόλο): Λάιλς 17 (3/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Αμπάλδε 5, Καμπάσο 8 (8 ασίστ), Οκίκι 5, Προσίντα, Χεζόνια 25 (5/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μαλεντόν 12 (3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αλμάνσα, Ντεκ 16 (6/10 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Γκαρούμπα 2, Γιουλ, Φελίζ 15 (2/7 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ)