Ηράκλειο - εγκληματικές οργανώσεις: Δικάζεται ο 43χρονος για τις απάτες μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου δικάζεται σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος που είχε τεθεί στο μικροσκόπιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση που αφορά εκτεταμένο κύκλωμα στην Κρήτη.

Η εισαγγελική αρχή προχώρησε την Παρασκευή (22/5) σε διαχωρισμό της δικογραφίας του από το υπόλοιπο σκέλος της υπόθεσης, με αποτέλεσμα η διαδικασία να «σπάσει» και ο ίδιος να δικαστεί άμεσα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορία που σχετίζεται με απάτη μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την ίδια ώρα, το βάρος της δικαστικής έρευνας μετατοπίζεται πλέον στους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, καθώς 12 από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους αναμένεται να περάσουν την πόρτα της Ανακρίτριας την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί, κατά περίπτωση, περιλαμβάνουν σοβαρά αδικήματα στο πλαίσιο της δικογραφίας που έχει σχηματιστεί, ενώ η έρευνα των αρχών παραμένει ανοιχτή και σε εξέλιξη, με νέα στοιχεία να αξιολογούνται συνεχώς.

Η υπόθεση εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι το εύρος της δραστηριότητας που ερευνάται μπορεί να ξεπερνά τα αρχικά δεδομένα της δικογραφίας, με τις δικαστικές εξελίξεις να αναμένονται καθοριστικές τις επόμενες ημέρες.

