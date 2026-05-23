ΣΑΒ.23 Μαΐ 2026 12:13
Κρήτη: Τι συνέβη στον 33χρονο γιατρό - Τα νεότερα δεδομένα
clock 07:31 | 23/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα των αρχών και την ιατροδικαστική διερεύνηση, δεν προκύπτουν ενδείξεις που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια αλλά σε αυτοχειρία διά βρόγχου, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα του ιατροδικαστικού πορίσματος. 

Η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα τις αρχές μετά τον εντοπισμό της σορού του σε αγροτική περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων, με τις έρευνες να καταλήγουν τελικά στην ταυτοποίησή του, ενώ από την πρώτη στιγμή εξετάστηκαν όλα τα ενδεχόμενα γύρω από την εξαφάνισή του και τον θάνατό του.

