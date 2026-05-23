Ηράκλειο: Αγωνία για το 3χρονο κοριτσάκι στη ΜΕΘ - Τι ερευνούν οι Αρχές

Σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ το 3χρονο κοριτσάκι που μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Χανίων με βαριές κακώσεις στο σώμα και στο κεφάλι, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε.

Οι γιατροί που το παρέλαβαν προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση, καθώς διαπιστώθηκε σοβαρή εγκεφαλική κάκωση (υποσκληρίδιο αιμάτωμα), γεγονός που οδήγησε στην επείγουσα μεταφορά του στο Ηράκλειο, όπου συνεχίζεται η μάχη για τη σταθεροποίησή του, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά βαριά.

Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για το περιστατικό, με τις αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που οδήγησαν στον σοβαρό τραυματισμό του παιδιού. Στο μικροσκόπιο της προανάκρισης βρίσκονται καταθέσεις από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, ενώ εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη πριν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης αναμένεται να παίξει η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία αναμένεται και θα δώσει απαντήσεις σχετικά με τον μηχανισμό των τραυμάτων. Μέχρι τότε, οι αρχές κρατούν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν ο τραυματισμός του 3χρονου κοριτσιού οφείλεται σε ατύχημα ή αν πίσω από την υπόθεση προκύπτουν άλλες αιτίες.

