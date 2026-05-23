ΟΦΗ: Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα και οι πιθανοί αντίπαλοι

Ο ΟΦΗ επιστρέφει στην Ευρώπη στην Ευρώπη μετά τη σεζόν 2020-21, όταν και αποκλείστηκε στον 2ο προκριματικό γύρο από τον Απόλλωνα Λεμεσού με 1-0 στο Γεντί Κουλέ.

Η διαφορά που υπάρχει όμως από τότε είναι ότι οι παίκτες του Χρήστου Κόντη έχουν εξασφαλισμένη θέση σε League Phase, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία των Κρητικών.

Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν στα playoffs του Europa League στο γκρουπ των ανίσχυρων και με πρόκριση θα βρεθούν στον ενιαίο όμιλο της 2ης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ωστόσο και εάν αποκλειστούν θα παίξουν στη League Phase του Κόνφερενς Λιγκ.

Δηλαδή, η δεδομένη παρουσία του ΟΦΗ στο Κόνφερενς Λιγκ, του εξασφαλίζει το λιγότερο 8 ευρωπαϊκές βραδιές , ενώ εάν περάσει στο Γιουρόπα Λιγκ το νούμερο αυξάνεται στις 10.

Η Κρητική ομάδα θα μάθει αντίπαλο τον αντίπαλο της στα playoffs του Γιουρόπα Λιγκ, στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου στη Νιόν, κάτι που σημαίνει πως έχει αρκετό χρόνο ώστε να χτίσει μια πολύ καλή ομάδα για την επόμενη σεζόν και να διαπρέψει στην Ευρώπη.

Πότε παίζει ο ΟΦΗ στην Ευρώπη ;

Δείτε στους πίνακες που ακολουθούν τις ημερομηνίες που κοιτούν στον ΟΦΗ για την επόμενη σεζόν στην Ευρώπη:

Γεγονός Ημερομηνίες Κλήρωση playoffs Europa League 3/8/2026 1ο παιχνίδι γύρου playoffs Europa League 20/8/2026 2ο παιχνίδι γύρου playoffs Europa League 27/8/2026 Κλήρωση League Phase Europa League* 28/8/2026 1ο παιχνίδι League Phase Europa League* 16-17/9/2026 2ο παιχνίδι League Phase Europa League* 15/10/2026 3ο παιχνίδι League Phase Europa League* 22/10/2026 4ο παιχνίδι League Phase Europa League* 5/11/2026 5ο παιχνίδι League Phase Europa League* 26/11/2026 6ο παιχνίδι League Phase Europa League* 10/12/2026 7ο παιχνίδι League Phase Europa League* 21/1/2027 8ο παιχνίδι League Phase Europa League* 28/1/2027

*Εφόσον προκριθεί απ' τα playoffs του UΕL.

Η League Phase του Conference League

Αν ο ΟΦΗ δεν προκριθεί στη League Phase του Europa League, θα συνεχίσει στη League Phase του Conference League. Αναλυτικά οι ημερομηνίες της League Phase του Conference League:

1 η Αγωνιστική – 15 Οκτωβρίου

2 η Αγωνιστική – 22 Οκτωβρίου

3 η Αγωνιστική – 5 Νοεμβρίου

4 η Αγωνιστική – 26 Νοεμβρίου

5 η Αγωνιστική – 10 Δεκεμβρίου

6η Αγωνιστική – 17 Δεκεμβρίου

Ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ στην Ευρώπη ;

Όπως είναι λογικό δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από τόσο νωρίς όλς τις ομάδες που αποτελούν τους πιθανούς αντιπάλους του ΟΦΗ. Για την ώρα μόνο τρεις ομάδες έχουν εξασφαλίσει ήδη τη συμμετοχή στα playoff του Europa League. Η τετράδα αυτή απαρτίζεται από τους Κρητικούς, τη Λιλεστρόμ που κατέκτησε το κύπελλο Νορβηγίας, την Κάρβινα που πήρε το κύπελλο Τσεχίας και τη Σεντ Τρουιντέν, που αναμένεται να κλείσει τη σεζόν στην 3η θέση του Βέλγικου πρωταθλήματος.

Αν και η κατάσταση είναι διαφορετική για τους Βέλγους, καθώς σε περίπτωση που η Άστον Βίλα τερματίσει 5η στο αγγλικό πρωτάθλημα, θα βρεθούν απευθείας στη League Phase της διοργάνωσης.

