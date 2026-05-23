Ψυχολογία: 3 τύποι ανθρώπων που φθείρουν την εμπιστοσύνη

Σε κάθε είδους σχέση, η εμπιστοσύνη είναι το νόμισμα με τη μεγαλύτερη αξία. Κι ενώ χτίζεται αργά και δύσκολα, πολλές φορές τη χαρίζουμε απλόχερα σε ανθρώπους που δεν την αξίζουν. Υπάρχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας που λειτουργούν ως “καμπανάκια” για μελλοντικές προδοσίες. Το να μάθουμε να διαβάζουμε αυτά τα σημάδια δεν μας κάνει δύσπιστους, αλλά μας βοηθά να θέτουμε τα σωστά όρια πριν βιώσουμε το κόστος μιας χαμένης εμπιστοσύνης.

1.Ο άνθρωπος που αλλάζει στάση ανάλογα με το συμφέρον

Πρόκειται για εκείνον που προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με το τι τον εξυπηρετεί τη δεδομένη στιγμή. Μπορεί να δείχνει υποστηρικτικός, όταν σε χρειάζεται, αλλά να αποστασιοποιείται όταν οι συνθήκες αλλάζουν. Η ασυνέπεια αυτή είναι το βασικό “καμπανάκι”, καθώς δείχνει ότι η σχέση δεν βασίζεται σε σταθερές αξίες αλλά σε συγκυρίες.

2.Ο υπερβολικά “κλειστός” άνθρωπος που δεν αποκαλύπτεται ποτέ

Όλοι έχουν δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, όμως όταν κάποιος δεν ανοίγεται ποτέ, δεν μοιράζεται τίποτα ουσιαστικό και κρατά συνεχώς αποστάσεις, η σχέση γίνεται μονόπλευρη. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η εμπιστοσύνη δεν μπορεί να είναι αμοιβαία, γιατί δεν υπάρχει πραγματική σύνδεση.

3.Ο άνθρωπος που έχει αποδείξει ότι δεν κρατά λόγο

Δεν χρειάζονται μεγάλες ενδείξεις – οι μικρές ασυνέπειες είναι αρκετές. Υποσχέσεις που δεν τηρούνται, λόγια που αλλάζουν, δικαιολογίες που επαναλαμβάνονται. Όταν αυτό γίνεται μοτίβο, η εμπιστοσύνη δεν “χτίζεται”, αλλά φθείρεται σταδιακά, ακόμη κι αν υπάρχει καλή πρόθεση.

