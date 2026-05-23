Γκιλφόιλ για Κωνσταντίνο Αργυρό: «Μου θυμίζει Φρανκ Σινάτρα και Έλβις Πρίσλεϊ»

Η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες και δεν δίστασε να εκφράσει τον ιδιαίτερο θαυμασμό που έχει για τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

«Του εύχομαι υγεία για μια ζωή, ευτυχία, ομορφιά και αγάπη. Είναι ένα εξαιρετικό πλάσμα κι έχει επηρεάσει πολύ τη ζωή μου στην Ελλάδα. Πολύ πριν έρθω, ήταν ο καλύτερός μου φίλος. Τον θεωρώ οικογένεια, μαζί με την πανέμορφη γυναίκα του, την Αλεξάνδρα. Νιώθω τιμή που βρίσκομαι εδώ για να τον γιορτάσουμε», δήλωσε αρχικά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Είναι απίστευτα ταλαντούχος. Μου θυμίζει μεγάλα ταλέντα της Αμερικής, όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Έλβις Πρίσλεϊ. Έχει μια πανέμορφη, μαγική φωνή και φέρνει τόση χαρά και ευτυχία σε τόσους ανθρώπους», πρόσθεσε.

