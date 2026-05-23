Μάχη της Κρήτης: Έφτασε στα Χανιά η Πριγκίπισσα Άννα για τις εκδηλώσεις

Με επίσημη επίσκεψη στα Χανιά βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου η Πριγκίπισσα Άννα η οποία αφίχθη στην Κρήτη συνοδευόμενη από τον σύζυγό της Σερ Τιμ Λώρενς, προκειμένου να εκπροσωπήσει το Ηνωμένο Βασίλειο στις εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 85 χρόνων από τη Μάχη της Κρήτης.

Η πτήση προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Χανίων, όπου την υποδέχθηκαν ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης και ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής.

Στη συνέχεια, η Πριγκίπισσα αναχώρησε για το Μάλεμε, όπου επρόκειτο να παραστεί στην επιμνημόσυνη δέηση που θα πραγματοποιηθεί στο μνημείο των πεσόντων της 30ής και 33ης Μοίρας της RAF, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στην Κρήτη για μία από τις πιο ιστορικές στιγμές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

