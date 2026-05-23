Μπάλα του τένις στη χειραποσκευή: Το κόλπο για ανακούφιση από πόνους στις πτήσεις

Ένας απλός «σύμμαχος» που χωράει εύκολα στη χειραποσκευή μπορεί να κάνει τις πολύωρες πτήσεις πιο ανεκτές, σύμφωνα με οστεοπαθητικό που προτείνει μια πρακτική λύση για την καταπολέμηση της μυϊκής έντασης στα ταξίδια.

Η Tracy Hannigan εξηγεί ότι μια κοινή μπάλα του τένις μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο αυτο-ανακούφισης κατά τη διάρκεια της πτήσης, βοηθώντας το σώμα να «ξεμπλοκάρει» από την ακινησία που προκαλεί δυσφορία.

Η ιδέα είναι απλή: η μπάλα τοποθετείται ανάμεσα στο σώμα και το κάθισμα, σε σημεία όπως η πλάτη, η μέση ή οι ώμοι, και με ήπιες κινήσεις δημιουργείται μια μορφή ελεγχόμενης πίεσης που λειτουργεί χαλαρωτικά στους μυς.

Για καλύτερη σταθερότητα και πιο άνετη χρήση, προτείνεται η μπάλα να τυλίγεται μέσα σε μια λεπτή πετσέτα, ώστε να μην μετακινείται εύκολα και να εφαρμόζει πιο ομαλά στο σώμα.

Σύμφωνα με την ειδικό, δεν χρειάζονται έντονες κινήσεις· ακόμη και μικρή πίεση αρκεί για να βοηθήσει στη βελτίωση της κυκλοφορίας και στη μείωση της δυσκαμψίας μέσα στον περιορισμένο χώρο ενός αεροπλάνου.

Το συγκεκριμένο «hack» δεν αφορά μόνο τα αεροπορικά ταξίδια, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και σε πολύωρες διαδρομές με αυτοκίνητο ή μετά από απαιτητικές ημέρες με έντονη σωματική καταπόνηση.

Η Hannigan προτείνει, τέλος, τρία βασικά αντικείμενα για κάθε ταξιδιωτική αποσκευή: μια μπάλα του τένις, μια λεπτή πετσέτα και ένα άδειο παγούρι νερού που γεμίζει μετά τον έλεγχο ασφαλείας.

