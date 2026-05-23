Δολοφονία Χριστίνας Εξαρχουλέα: Ο φερόμενος ως δράστης ζει στις ΗΠΑ

Οκτώμισι χρόνια από την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της Χριστίνας Εξαρχουλέα τον Οκτωβρίου 2017 και ενώ το διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον φυγόδικο φερόμενο ως δολοφόνο της παραμένει ακόμα ανεκτέλεστο, το Φως στο Τούνελ παρουσίασε την Παρασκευή νέα στοιχεία για τη ζωή του μακριά από την Ελλάδα.

Η εκπομπή ακολούθησε βήμα – βήμα τα ίχνη του φυγόδικου. Από τη Μάνη και τη Νέα Υόρκη μέχρι την Καλιφόρνια και τελικά το Μίσιγκαν, έφτασε έξω από το σπίτι όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια. Μίλησε με ανθρώπους που τον γνωρίζουν και κατέγραψε μαρτυρίες που προκαλούν αίσθηση. Ο 61 ετών σήμερα Παναγιώτης ή «Peter», ζει ανενόχλητος και εργάζεται ως διανομέας.

Το Τούνελ εντόπισε συγγενικά πρόσωπα του καταζητούμενου ανδρα στην Αμερική που έσπασαν για πρώτη φορά τη σιωπή τους και παρουσίασε κρίσιμα στοιχεία που, σύμφωνα με την οικογένεια της Χριστίνας, θα μπορούσαν να επιταχύνουν τις διαδικασίες για τη σύλληψη και έκδοσή του στην Ελλάδα.

Η «ξεχασμένη» κόρη και η αδελφή του φυγόδικου

Η Μπριάνα, κόρη του κατηγορούμενου από τον πρώτο του γάμο, έκανε λόγο για μια πλήρως αποξενωμένη σχέση με τον πατέρα που στην πραγματικότητά δεν γνώρισε ποτέ. Αποκάλυψε πως ήταν εκείνη που επιδίωξε να έρθει σε επαφή μαζί του για να πάρει απαντήσεις και να επουλώσει το τραύμα της απόρριψης που κουβαλούσε μέσα της από παιδί. Μια κίνηση για την οποία γρήγορα μετάνιωσε. Ο πατέρας της προσπάθησε να την εκμεταλλευτεί και να της αποσπάσει χρήματα. Έχουν να επικοινωνήσουν από τον Ιανουάριο του 2022 όταν τον απομάκρυνε για πάντα από την ζωή της.

Συγκλονιστική ήταν και η μαρτυρία της αδελφής του, Πάμελα, η οποία ανέφερε πως είχε να τον δει πολλά χρόνια και ότι από την πρώτη στιγμή τον θεώρησε ύποπτο λόγω της βιαστικής φυγής του από την Ελλάδα.

Αποκάλυψε ακόμη ότι και η πρώτη του σύζυγος τον φοβόταν και τελικά τον εγκατέλειψε, περιγράφοντάς τον ως χειριστικό και προβληματικό άνθρωπο. Με πικρία σημείωσε πως κατάφερε ακόμη και από την ίδια του την κόρη να αποσπάσει χιλιάδες δολάρια λίγο πριν εξαφανιστεί.

Ζητούν παρέμβαση Αρείου Πάγου

Σήμερα, η οργή της οικογένειας της Χριστίνας ξεχειλίζει για τις καθυστερήσεις στην έκδοσή του στην Ελλάδα. Μέσω της δικηγόρου τους, Γιάννας Παναγοπούλου, οι αδελφές της άτυχης γυναίκας κατέθεσαν επείγον υπόμνημα στον Εισαγγελέα Εφετών Καλαμάτας και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση της διεθνούς δικαστικής συνεργασίας, με βάση τα στοιχεία που έφερε στο φως η εκπομπή που προσδιορίζουν την ακριβή τοποθεσία διαμονής του αλλά και χαρτογραφούν το ηλεκτρονικό του αποτύπωμα.

Παράλληλα, ζητούν την παρέμβαση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ώστε να διερευνηθεί γιατί ένα διεθνές ένταλμα για ανθρωποκτονία παραμένει ανεκτέλεστο, επιτρέποντας στον κατηγορούμενο να κυκλοφορεί ελεύθερος στις ΗΠΑ.

Οι αδελφές της Χριστίνας λύγισαν μιλώντας στην εκπομπή για τη βία και τον φόβο που – όπως λένε – βίωνε για χρόνια η άτυχη γυναίκα.

«Την άκουγα να ουρλιάζει…είχε πιάσει και έμενα από το λαιμό»

Η Ελένη, που έμενε σε κοντινή απόσταση από το ζευγάρι στη Στούπα, περιέγραψε τον καταζητούμενο ως έναν άνθρωπο απόλυτα χειριστικό, που είχε απομονώσει τη Χριστίνα από τους δικούς της ανθρώπους.

«Άκουγα συνεχώς άγριους καυγάδες. Πολλές φορές τη βλέπαμε χτυπημένη, με μώλωπες, αλλά από φόβο δεν μιλούσε. Μία φορά είχε επιτεθεί και σε μένα, πιάνοντάς με από τον λαιμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η οικονομική εκμετάλλευση ήταν συνεχής και τα χρήματα αποτελούσαν μόνιμη αιτία εντάσεων. Την ημέρα της εξαφάνισης, η Χριστίνα είχε μόλις πληρωθεί από τη δουλειά της.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και η αναφορά της στον σκύλο του ζευγαριού, που – όπως λέει – εξαφανίστηκε αμέσως μετά την εξαφάνιση της Χριστίνας.

Η άλλη αδελφή της άτυχης Χριστίνας, η Βασιλική, μίλησε για τον εφιάλτη που βασανίζει την οικογένεια τους .

«Το να χάνεις τον άνθρωπό σου είναι τραγικό. Το να μην ξέρεις όμως πού βρίσκεται, αν είναι πεταμένος κάπου χωρίς έναν τάφο, είναι μαρτύριο».

«Με ρωτούσαν αν του δάνεισα το σκάφος μου…»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε και η μαρτυρία του ξαδέλφου της Χριστίνας, του ανθρώπου που – χωρίς να γνωρίζει τι είχε συμβεί – μετέφερε τον ταραγμένο σύζυγο στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσει την εξαφάνισή της.

«Ήταν σε μεγάλη ταραχή. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να λέει στους αστυνομικούς: “Αν θέλετε να μάθετε κάτι παραπάνω, κρατήστε με…”», ανέφερε.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως έχει καταθέσει επανειλημμένα στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, καθώς οι Αρχές τον ρωτούσαν επίμονα αν είχε δώσει ποτέ στον κατηγορούμενο πρόσβαση στο επαγγελματικό του καΐκι.

«Τους ξεκαθάρισα ότι ποτέ δεν του είχα δώσει το σκάφος μου», τόνισε.

Κρύβει η θάλασσα το μυστικό;

Το «Τούνελ» παρουσίασε αναλυτικό χάρτη της περιοχής της Καλογριάς και της Στούπας, με προσβάσιμα σημεία προς τη θάλασσα αλλά και τα μεγάλα βάθη που καταγράφονται σε πολύ μικρή απόσταση από την ακτή.

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν δείχνουν ότι η περιοχή διαθέτει απότομα θαλάσσια βάθη, ισχυρά ρεύματα και δύσβατες διαδρομές που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν σημαντικά τον εντοπισμό μιας σορού.

Ο υποναύαρχος ε.α. του Λιμενικού Σώματος Νίκος Σπανός, μιλώντας στην εκπομπή, υποστήριξε πως το Λιμενικό δεν είχε ενημερωθεί τότε εγκαίρως ώστε να πραγματοποιήσει οργανωμένες έρευνες στη θάλασσα.

Όπως εξήγησε, η περιοχή διαθέτει βαθιές ρεματιές και ρέματα που καταλήγουν στη θάλασσα, ενώ τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα του Μεσσηνιακού Κόλπου θα μπορούσαν να παρασύρουν μια σορό πολύ μακριά από το σημείο απόρριψης.

