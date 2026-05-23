Ηράκλειο: Στις 28 Μαΐου η δίκη του 43χρονου για την απάτη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Αναβλήθηκε για την Πέμπτη, 28 Μαΐου 2026 η εκδίκαση της υπόθεσης του 43χρονου από τα Ζωνιανά, από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία εξαρθρώθηκαν δύο εγκληματικές οργανώσεις που σχετίζονται με τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Ο 43χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για απάτη σχετική με παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συγκεκριμένη παραπομπή αφορά μια ξεχωριστή δικογραφία. Αυτή διαχωρίστηκε από την κύρια, πολύκροτη υπόθεση της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, έχουν ήδη μπλοκαριστεί δεκάδες τραπεζικοί λογαριασμοί τόσο του ίδιου όσο και της 35χρονης συζύγου του.

Το ιστορικό της υπόθεσης ξεκίνησε από μια ευρεία αστυνομική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη, η οποία αποκάλυψε τη δράση εγκληματικών δικτύων με δομή «οικογενειακής μαφίας». Το δίκτυο αυτό συνέδεε τη διακίνηση σκληρών ναρκωτικών με απάτες εικονικών επιδοτήσεων. Τα ξημερώματα της Πέμπτης 21 Μαΐου 2026, περισσότεροι από 200 αστυνομικοί πραγματοποίησαν ταυτόχρονες εφόδους σε σπίτια και ποιμνιοστάσια στο Ηράκλειο, το Μαλεβίζι και τα Ζωνιανά.

Κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, καθώς και βαρύς οπλισμός (όπλα, φυσίγγια). Συνελήφθησαν συνολικά 16 άτομα, ενώ οι κατηγορούμενοι στην κύρια δικογραφία φτάνουν τους 77. Ανάμεσά τους βρίσκονται μέλη συγκεκριμένων οικογενειών που φέρονται να διοικούσαν δύο ξεχωριστά κυκλώματα ναρκωτικών.

Την Δευτέρα συνεχίζονται οι απολογίες των υπόλοιπων συλληφθέντων που εμπλέκονται στις δύο υποθέσεις ενώ σήμερα στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου δικάζονται σήμερα 4 από τους 16 κατηγορούμενους.

